第一三共ヘルスケアは、総合かぜ薬のロングセラーブランドである「ルル」から、つらいせき・たんに特化して優れた効果を発揮する鎮咳去たん薬「ルルダイレクトS錠」（OTC医薬品：指定第2類医薬品）を8月31日に発売する。

せきやたんは、日中や就寝時など生活のさまざまな場面で影響を及ぼしやすい症状のひとつ。そこで今回「ルル」ブランドの新たなラインアップとして、かぜに伴う症状の中でも、特につらいせき・たん症状に着目して処方設計した「ルルダイレクトS錠」を発売する。

「ルル」ブランドを通じて、同社は今後も生活者一人ひとりの健康を支え、QOL（生活の質）向上に貢献していく考え。

製品特長は、せきに効く成分4種（ジヒドロコデインリン酸塩、ノスカピン、dl−メチルエフェドリン塩酸塩、クロルフェニラミンマレイン酸塩）、たんに効く成分1種（L−カルボシステイン）、合わせて5つの有効成分を同時配合することで我慢できないせき・たんに効果を発揮する錠剤タイプの鎮咳去たん薬。眠りを妨げないノンカフェイン処方となっている。外出時にも携帯しやすく、必要な分だけ切り離して持ち運べるPTPシートタイプの包装形態だという。

［小売価格］

18錠：1540円

36錠：2200円

（すべて税込）

［発売日］8月31日（月）

第一三共ヘルスケア＝https://www.daiichisankyo-hc.co.jp