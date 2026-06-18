ジュンが展開する「ADAM ET ROPE'（アダム エ ロぺ）」は、ワコールが展開するファッションブランド「OUR WACOAL（アワワコール）」とコラボレーションし、カップインタンクトップ2型を発売する。同アイテムは、6月16日から、ジュンの公式オンラインショッピングストア「J'aDoRe JUN ONLINE（ジャドール ジュン オンライン）」で予約受付を開始。6月30日からADAM ET ROPE'全店舗、J'aDoRe JUN ONLINEで入荷次第順次販売する。

今回のコラボレーションでは、1枚でスタイリングの主役になるカップインタンクトップを制作した。



「カップインベアテレコタンクトップ」」

シンプルながらもアクセントになる太めのストラップやバインダーなど、細部にこだわり存在感のあるデザインに仕上げたカップインタンクトップは、コンパクトに着こなせるショート丈と、安心感のある着丈で幅広いスタイリングに取り入れやすいロング丈の2型を用意した。



「カップインベアテレコショートタンクトップ」

素材は、光沢の美しい超長綿を使い、毛羽が少ない上質な系で編んだ綿混ベアテレコを採用。生地の仕上げにこだわり、ふくらみ感と、風合いの良さが特徴で、伸縮性も兼ね備えている。

ミニマルなデザインでその日の気分に合わせて選べるカップインタンクトップをぜひ見てほしい考え。

［小売価格］

カップインベアテレコタンクトップ：1万2100円

カップインベアテレコショートタンクトップ：1万1000円

（すべて税込）

［発売日］6月30日（火）

ジュン＝https://www.junonline.jp/adam-et-rope-femme

ワコール＝https://www.wacoal.jp