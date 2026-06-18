セイコーウオッチは、＜セイコー 5スポーツ＞から、アメリカ西海岸発のスケートブランド「FTC」とのコラボレーションモデル2種を、7月10日に発売する。HDB011Jは、日米860本の数量限定で、HDB012JCは、日米663本の数量限定となる。

1986年、ケント・ウエハラがスケートボードの聖地の一つサンフランシスコで「FTC」をスタート。ブランド名は、「Family＝家族、Trust＝信頼、Commitment＝責任」の頭文字をとっている。スケートボードを主軸に、音楽やアート、サブカルチャーなどを取り入れたアイテムも展開し、スケートボード界のみならず、ストリートアパレルとしても重要な位置付けを確立している。現在もストリート発という創業時の精神を大切にしつつ、スケートボードとアパレル以外に、映像、音楽、アートなどの活動も精力的に行っている。



「HDB011J」

今回、古き良きものを大切に受け継ぎ、機能やデザインのアップデートを続ける「セイコー 5スポーツ」と、創業時からストリートカルチャーの精神を大切にし、40年にわたりリアルなスケートカルチャーを体現し続けてきた「FTC」とのコラボレーションウオッチが登場する。

同作は、SKXシリーズをベースに、FTC創業期の1980年代に人気を博したセイコーのアーカイブのダイヤルレイアウトを採用し、6時位置にはFTCロゴを配置した特別なデザインとなっている。HDB011Jは、FTCのブランドカラーであるブラックとゴールドを取り入れた。



「HDB012JC」

HDB012JCは、創業地であるサンフランシスコの人々に親しまれているオレンジ色から着想を得て、鮮やかなオレンジダイヤルを採用した。ベゼルはエッチング加工で立体的に仕上げた特別な仕様になっている。

［小売価格］

HDB011J：6万4900円

HDB012JC：7万400円

（すべて税込）

［発売日］7月10日（金）

セイコーウオッチ＝https://www.seikowatches.com/jp-ja