カゴメは、産地や生産者を応援する新たな取り組み「めぐみめぐる Action！」を今年1月から始動した。この取り組みは、生産者と生活者がともに支え合う仕組みを通じて、持続可能な農業を支えることを目的としている。6月からは取り組みを拡張し、キャンペーンなど様々な施策を展開している。

今回は、山梨県にゆかりのあるインフルエンサーが、山梨県のめぐみの魅力を発信・届ける。

また、キャンペーン参加やSNS上での「いいね」「コメント」「シェア」などのエンゲージメントを含むアクション数に応じて、生産者への支援を行う。



「野菜生活 100 山梨巨峰ミックス」

「野菜生活 100」季節限定シリーズから「野菜生活 100 山梨巨峰ミックス」を7月14日から9月下旬まで期間限定で発売する（在庫がなくなり次第、販売終了）。

「野菜生活 100」季節限定シリーズは、日本各地で愛されてきた特産物を見つけ、地域の果実の魅力を全国の人々に届けてきた。

今回発売する同商品は、山梨県産巨峰のジューシーで濃厚な甘さの味わいに仕上げた野菜＆果実100％ミックスジュース（野菜汁 50％＋果汁50％＝100％）。砂糖不使用で、ポリフェノールを摂ることができる。朝食のおともや、リフレッシュしたいときにおすすめだとか。

同品のパッケージには、富士山や遊覧船「白鳥の湖」、伝統工芸品「甲州鬼瓦」など、山梨らしいモチーフをデザインした。山梨の夜空に広がる花火を背景に、鮮やかな夏の思い出を描いている（イラストレーターのマエダユウキさん描き起こしのイラストデザイン）。

加えて、「野菜生活 100 山梨巨峰ミックス」の味わいなどを紹介するプロモーション動画を制作し、店頭やブランドサイトで公開している。

地域の美味しさを全国の人々に届けるこの機会に、ぜひ、季節ならではの味わいを楽しんでほしい考え。

［小売価格］155円前後（税込）

［発売日］7月14日（火）

カゴメ＝https://www.kagome.co.jp