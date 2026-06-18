AKB48メンバー、美ウエスト際立つ脇腹チラ見せ黒ワンピース姿「大人っぽい」「スタイル抜群」の声
【モデルプレス＝2026/06/18】AKB48の水島美結が6月16日、自身のInstagramを更新。夜のお散歩ショットを公開し反響を呼んでいる。
【写真】22歳AKBメン「スタイル抜群」美ウエスト際立つ脇腹チラ見せ黒ワンピース姿
水島は「お散歩して東京タワー見た日。東京にきて5年目だけどいつ見てもワクワクする」とつづり、東京タワー周辺を散歩した際の写真を複数枚投稿。脇腹があいた黒のワンピース姿を披露し、引き締まったウエストラインを覗かせている。
この投稿に「夜のお散歩良いですね」「大人っぽい」「上品ですね」「可愛すぎます」「スタイル抜群ですね」「ウエスト細すぎる」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】22歳AKBメン「スタイル抜群」美ウエスト際立つ脇腹チラ見せ黒ワンピース姿
◆水島美結、美ウエスト際立つワンピース姿
水島は「お散歩して東京タワー見た日。東京にきて5年目だけどいつ見てもワクワクする」とつづり、東京タワー周辺を散歩した際の写真を複数枚投稿。脇腹があいた黒のワンピース姿を披露し、引き締まったウエストラインを覗かせている。
◆水島美結の投稿に反響
この投稿に「夜のお散歩良いですね」「大人っぽい」「上品ですね」「可愛すぎます」「スタイル抜群ですね」「ウエスト細すぎる」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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