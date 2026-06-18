規格外のすももを使ったドライフルーツ&廃棄されるシロップを使ったすもものグミ発売【ファミマ】

ファミリーマートは、「和歌山県産すもも ひとくちドライフルーツ」(税込298円)と「すもものドライフルーツから生まれた蜜グミ」(税込192円)を、2026年6月23日から、全国の約1万6,400店で発売する。

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◆和歌山県産すもも ひとくちドライフルーツ

【価格】276円(税込298円)

和歌山県産のすももを使用した、やさしい味わいのドライフルーツ。すもものおいしさを閉じ込め、ほどよい酸味とまろやかな甘みが調和したやさしい味わいに仕立てた。

すもも本来の味や風味を損なわないよう、低温でじっくりと糖分を浸透させ、時間をかけて乾燥させていく「セミドライ製法」を採用。これにより、しっとりとした柔らかい食感を実現した。検品やカットを手作業で行っているため、機械的ではない「自然な不揃いさ」も特徴だという。

今回のドライフルーツには、大きさや形が不揃いだったり、皮に傷があったりといった理由から、そのままでは市場に出回らない「規格外のすもも」を積極的に使用している。廃棄されてしまう可能性のあった果実をアップサイクルすることで、産地の支援と環境負荷の低減に貢献する。

◆すもものドライフルーツから生まれた蜜グミ

【価格】178円(税込192円)

ドライフルーツを製造する過程で副産物として生まれる、すももを蜜漬けしたあとの「蜜液(果汁を含んだシロップ)」を使用した。

やわらかくもちっとした食感の「外側のシェル(ピンク)」と、とろっとした「内側のジュレ(黄色)」を合わせ、一口で異なる2つの食感が楽しめる二層構造に仕上げた。ジュレを黄色、シェルをピンクにすることで、すももの生果のようなグラデーションを表現している。