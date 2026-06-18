【CHILLfigg 劇場版「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ Licht 名前の無い少女」】 受注期間：6月18日～8月19日 12月 発売予定 価格 1個：3,000円 BOX（6個入り）：18,000円

VISIONは、フィギュア「CHILLfigg 劇場版『Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ Licht 名前の無い少女』」を12月に発売する。受注期間は8月19日まで。価格は1個が3,000円、BOX（6個入り）が18,000円。

本製品は、劇場版「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ Licht 名前の無い少女」より、「イリヤスフィール・フォン・アインツベルン」「美遊・エーデルフェルト」「クロエ・フォン・アインツベルン」の3人を、同社のトレーディングフィギュア「CHILLfigg」で商品化したもの。

魔法少女衣装と夏制服の2種類で立体化しており、商品はトレーディング（ブラインド）仕様となっているほか、BOXで購入することで全キャラクターを全種揃えることができる。

「CHILLfigg 劇場版『Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ Licht 名前の無い少女』」

仕様：塗装済み完成品 スケール：ノンスケール サイズ：全高 約160mm

【ラインナップ（全6種：ブラインド仕様）】

イリヤスフィール・フォン・アインツベルン 美遊・エーデルフェルト クロエ・フォン・アインツベルン イリヤスフィール・フォン・アインツベルン 夏制服Ver. 美遊・エーデルフェルト 夏制服Ver. クロエ・フォン・アインツベルン 夏制服Ver.」

(C)2021 ひろやまひろし・TYPE-MOON／KADOKAWA／劇場版「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ Licht 名前の無い少女」製作委員会

写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。