ロッテ・サブロー監督（５０）が１８日、全体練習の行われた本拠のＺＯＺＯで取材に対応し、１７日に就任が発表された楽天・吉井理人監督（６１）に言及した。

吉井監督は昨季までロッテで指揮を執っており、サブロー監督は２軍監督や１軍ヘッドコーチとしてともに戦った。吉井監督の電撃就任についてサブロー監督は「驚いた」としながらも、「別に（相手の監督が）誰であろうがやることは一緒なので。僕はあまり気にしていない。やるのは選手ですからね。楽しみではあると思います」と淡々と感想を口にした。

１９日にリーグ戦が再開し、ロッテは楽天と本拠で戦う。吉井監督の采配に関して、「ここでこの投手を投げさすんや、とかは出てくると思う。それが楽天の選手に合うかどうか、もあるやろうし。賢い人なので、その辺は見ながら、聞きながらやるのではないですか」と特に投手起用法に警戒心を強めた。

対戦については「全然やりづらくはない。それ以上にこっちの方が知っているから。僕よりもウチのコーチの方が相手のことはかなり知っている。やりやすいかなとは思います」と自信をのぞかせた。

ロッテは６４試合を終えて３１勝３１敗２分けでパ・リーグ５位。同最下位の楽天とは８試合を戦い５勝３敗と勝ち越している。新監督就任で巻き返しを図る楽天の出はなをくじいて、１つでも多くの貯金を作りたいところだ。