◆第５７回選手権大会 千葉県支部予選 ▽決勝 京葉ボーイズ６−５東葛飾ボーイズ（ナガセケンコー旗争奪兼Ｇ杯予選＝６月７日・銚子市野球場）

千葉県支部は京葉ボーイズが粘る東葛飾ボーイズを振り切り、２４年以来２年ぶりとなる夏の全国選手権切符をゲットした。

京葉が欲しかった一打は最高の場面で生まれた。５―５の同点で迎えた６回１死二塁。代打の保坂璃空（３年）が直球を強振すると、左越えの決勝適時二塁打に。塁上でガッツポーズを繰り返した７７番は「ここしかないと思っていた。自分が決める気持ちで打席に入った」と胸を張った。

打たなければならなかった。準決勝まで先発出場も安打なし。この日はベンチスタートとなり「悔しくて練習してきた。両親にも申し訳ない気持ちがあった」と振り返った。思いのこもった一打に、関口勝己監督（６１）も「あそこは勝負。意地を見せてくれた」と笑顔。先発右腕の橋本瑛心（３年）が足に打球を受け、１回で降板するアクシデントを一丸で乗り越えた。

有望株の多かった昨季と比べ、今季は「１６年間でも下の方」と指揮官。内野陣に２年生を３人配するなど戦力を整え、創部１７年目も春夏連続の全国出場を決めた。「自分たちが狙うのは全国優勝。ようやくスタートラインに立てた」と保坂。春夏３度の全国制覇を誇る強豪はこれからが本番だ。

［京葉］決勝の開催地・銚子市在住の岩井偉武輝（いぶき、３年）が攻守に魅了した。９番・中堅手で先発すると４回は前に飛び込み、５回は速い飛球を背走で好捕。「守備に自信がある。かなり強気に行った」と胸を張った。この日は打っても２安打１打点。自宅から遠方のチームに通い続ける努力家は「全国で名をとどろかせます」とさらなる活躍を誓った。

★東葛飾・檜山拓也監督（３６）「（大接戦を演じながら初の全国出場はならず）選手は頑張ってくれた。経験の差がこういう形になった」