ジバンシイのキャンペーン開催♡夏限定ギフト付きスキンケア＆ベースメイク特集

2026年7月3日（金）より、ジバンシイの夏限定キャンペーンがスタートします。スキンケア製品やベースメイク製品の購入金額に応じて、オリジナルポーチやブラシがもらえる特別企画です。美しさと機能性を兼ね備えた人気アイテムを楽しみながら、限定ノベルティも手に入るこの機会は見逃せません。夏の美容習慣をアップデートしたい方はぜひチェックしてみてください♡

スキンケアキャンペーンの魅力

『サマー スキンケア キャンペーン』では、スキンケア製品を税込19,800円以上購入すると、「オリジナル ブラック ポーチ」がプレゼントされます。

ポーチのサイズは高さ130×幅195×マチ110mm。シンプルで高級感のあるブラックカラーは、普段使いから旅行まで幅広く活躍してくれそうです。

対象となるスカルプチュラルシリーズは、ジバンシイのシルエットの美学をスキンケアに落とし込んだエイジングケア*シリーズ。肌を立体的に捉え、彫像のようになめらかで美しい印象へ導きます。

おすすめの「サマー スキンケア キット」は税込26,730円。

スカルプチュラル セラム（美容液）30mL現品、スカルプチュラル クレーム ユー（アイクリーム）15mL現品に加え、オリジナル ブラック ポーチがセットになっています。

*年齢相応のお手入れのこと

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ベースメイクキャンペーンも見逃せない

『サマー ベース メイクアップ キャンペーン』では、パウダー製品を含む税込16,500円以上の購入で「ブラック カブキ ブラシ」をプレゼント。

サイズは幅50×高さ70mm。持ち運びしやすいサイズ感ながら、メイクの仕上がりを格上げしてくれる特別なノベルティです。

注目の「透明感ベースセット」は税込21,120円。

プリズム・リーブル No.01（ルースパウダー）4×2.5g、プリズム・リーブル・スキンケアリング・コレクター ピンク11mL、プリズム・リーブル・ケア＆カラー・セラム・プライマー パープル30mLがセットになっています。

ピンクとパープルのカラーアイテムで、透明感あふれる肌づくりをサポートします。

さらに「グロウ エンハンス セット」は税込21,010円。

プリズム・リーブル・プレストパウダー No.00（フェイスパウダー）7g、プリズム・リーブル・グロウ・セラム・ファンデーション30mL、PＦＣＴ･セラム･リップオイル7.5mLを組み合わせた、ツヤ肌派におすすめのセットです。

どちらのセットにも非売品のブラック カブキ ブラシが付属し、ベースメイクの完成度をさらに高めてくれます。

購入前にチェックしたい実施情報

両キャンペーンとも2026年7月3日（金）からスタート。

スキンケアキャンペーンは、百貨店ジバンシイカウンター、ジバンシイ ビューティー GINZA SIX、ジバンシイ ビューティー公式オンラインショップ、百貨店オンラインストアで実施されます。

ベースメイクキャンペーンは、上記に加えてビューティーセレクトショップ（一部）でも展開予定です。

なお、ノベルティはおひとり様1回限りで、なくなり次第終了となるため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

夏の美容時間をもっと特別に

ジバンシイならではの洗練されたスキンケアやベースメイクアイテムを楽しみながら、限定ノベルティも手に入る今回のキャンペーン。

オリジナル ブラック ポーチやブラック カブキ ブラシは、この期間だけの特別なアイテムです。

気になっていた製品を試すきっかけにもぴったりなので、ぜひこの夏の美容投資として取り入れてみてはいかがでしょうか♡