人気K‐POPアイドルが変装なしで“浅草”に降臨！ 「いたの!!?」「行けば良かった」とファン驚き
韓国発のガールグループ、Billlieの日本人メンバー、TSUKI（ツキ）が、6月17日（水）に自身のInstagramを更新。東京・浅草を訪れた様子を公開し、反響が集まっている。
【写真】変装なしで目立たない？ 美貌輝くツキが浅草を散策
■人気観光地を満喫
白のノースリーブシャツを着用し、髪をお団子のアップスタイルでまとめた涼しげなコーディネートで浅草に降臨したツキ。
この日彼女は「浅草」というテキストとともに12枚の写真を投稿。浅草寺の雷門前でポーズを決める姿や、街中を散策する様子、グルメを堪能しているところが収められており、観光を満喫できたようだ。
人気アイドルが変装をせず浅草を楽しむ様子に、SNSでは「いたの!!?」「行けば良かった」「背景雷門でこんなオシャレに映る人初めて見た」などと驚くファンが続出していた。
Billlieのツキは、9月21日生まれの現在23歳。過去には、ファッション雑誌『Popteen』のモデルとして活躍。同誌がプロデュースするオーディション番組『Popteenカバーガール戦争』に出演し、MAGICOURとしてデビューした経歴も持つ。ツキといえば、2022年にリリースされたBilllieの楽曲「GingaMingaYo」の“ファンカム（特定の人物に焦点を当てて撮影した映像）”が有名。次々と表情が変わるパフォーマンスが話題を集め、Arirang TVの公式YouTube「ARIRANG K‐POP」で公開されている映像は2026年5月19日時点で1562万回以上再生されている。
引用：「TSUKI」Instagram（@bunny9tsuki）
【写真】変装なしで目立たない？ 美貌輝くツキが浅草を散策
■人気観光地を満喫
白のノースリーブシャツを着用し、髪をお団子のアップスタイルでまとめた涼しげなコーディネートで浅草に降臨したツキ。
この日彼女は「浅草」というテキストとともに12枚の写真を投稿。浅草寺の雷門前でポーズを決める姿や、街中を散策する様子、グルメを堪能しているところが収められており、観光を満喫できたようだ。
Billlieのツキは、9月21日生まれの現在23歳。過去には、ファッション雑誌『Popteen』のモデルとして活躍。同誌がプロデュースするオーディション番組『Popteenカバーガール戦争』に出演し、MAGICOURとしてデビューした経歴も持つ。ツキといえば、2022年にリリースされたBilllieの楽曲「GingaMingaYo」の“ファンカム（特定の人物に焦点を当てて撮影した映像）”が有名。次々と表情が変わるパフォーマンスが話題を集め、Arirang TVの公式YouTube「ARIRANG K‐POP」で公開されている映像は2026年5月19日時点で1562万回以上再生されている。
引用：「TSUKI」Instagram（@bunny9tsuki）