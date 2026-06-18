中国の人気女子プロが披露した美しいチャイナドレス姿をファンは大絶賛！ 「異次元に可愛いすぎやろ〜」
セキ・ユウティン（中国）が自身のインスタグラムを更新。「D-TOUR Team Champion Yeah！」と記すと、デサントが上海で主催したプロアマ交流イベントの表彰式に、クジャクと花がデザインされたロングチャイナドレスで出席した写真を投稿した。
【写真】スタイルも抜群！ チャイナドレス姿のセキ・ユウティン（全6枚）
1枚目の写真は上半身を横から捉えた写真、3枚目は髪を後ろでまとめた横顔、そして5枚目では優勝したチームと一緒の記念写真で全身像を披露した。写真を見たファンからは「異次元に可愛いすぎやろ〜」「チャイナドレスを着たら右に出るものなし」「ゴルファーなの？モデルさんなの？」「レベチ」など、その美しさを絶賛するコメントが殺到していた。昨年のファイナルQTは44位だったユウティン。今年の前半戦に出場できる試合数には制限があったが、5月の「リゾートトラスト レディス」で単独3位に入るなど、6月14日時点でのリランキングリストは12位。獲得ポイントは187.03で、昨年の実績に照らし合わせれば、年内の出場権もほぼ確実にしている。ファンは2022年以来となるツアー2勝目に期待を高めている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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