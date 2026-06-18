元フジ人気女性アナ、38年前入社2年目の“やらかし失言”貴重映像に赤面「知らないって怖いな（笑）」
元フジテレビ所属でフリーアナウンサーの中井美穂（61）が18日、フジテレビ系の昼番組『ぽかぽか』（月〜金 前11：47）に生出演。若手の頃の“やらかし”エピソードを披露し、貴重映像が放送された。
【写真】ヤクルト・村上宗隆やつばみとの2ショットを披露した中井美穂
この日はゲストとして、中井と八木亜希子という元フジアナコンビが登場。番組内で2人のアナウンサー時代の“やらかし”エピソードが明かされた。
『プロ野球ニュース』の担当をしていた中井の“やらかし”エピソードとして「『喝』でおなじみ 元日本ハム監督の大沢啓二さんに『野球お好きなんですね』」と紹介されると、スタジオは大爆笑。中井は「大沢さんに直で言ったんだか、覚えてないけど、野球好きなんだなこの人と思った」「野球選手だって知らなかった」と弁明。「キャンプに大沢さんがいらしていて、日本ハムの常務取締役って言われて『一般企業の取締役の方ってプロ野球のキャンプまで見に来るんだ！』と思ってびっくりしちゃって」と状況を説明すると、入社2年目23歳の頃の取材の様子の映像が公開された。
当時の中井は「常務すごい野球がお好きと聞いていたんですけど、キャンプ中に背広を着ずにジャージの上下でいらっしゃる。すごく感動しました」とレポート。すると「中井さんは、常務が監督だったことを知らない」とツッコまれ、中井は「うそー」と、倒れ込み失言に赤面した。
VTR明けに中井は「常務と言えば自分の会社の常務を想像していた。そういう方がキャンプにジャージ着てくるって気合入ってるなって」と当時を振り返ると、MCのハライチ・澤部佑は「切ろうと思えば切れる（カットできる）わけじゃないですか」とそれを残した当時の編集について言及。中井は「失言を集めた番組作ったりしてましたからね〜」と懐かしんだ。
後輩である八木は「中井さんは、女性の野球のスポーツキャスターのはしりですし。それで野球自体のファン層が増えました」と先輩の功績を称え、中井は「知らないって怖いなって思いました（笑）」と笑った。
【写真】ヤクルト・村上宗隆やつばみとの2ショットを披露した中井美穂
この日はゲストとして、中井と八木亜希子という元フジアナコンビが登場。番組内で2人のアナウンサー時代の“やらかし”エピソードが明かされた。
『プロ野球ニュース』の担当をしていた中井の“やらかし”エピソードとして「『喝』でおなじみ 元日本ハム監督の大沢啓二さんに『野球お好きなんですね』」と紹介されると、スタジオは大爆笑。中井は「大沢さんに直で言ったんだか、覚えてないけど、野球好きなんだなこの人と思った」「野球選手だって知らなかった」と弁明。「キャンプに大沢さんがいらしていて、日本ハムの常務取締役って言われて『一般企業の取締役の方ってプロ野球のキャンプまで見に来るんだ！』と思ってびっくりしちゃって」と状況を説明すると、入社2年目23歳の頃の取材の様子の映像が公開された。
VTR明けに中井は「常務と言えば自分の会社の常務を想像していた。そういう方がキャンプにジャージ着てくるって気合入ってるなって」と当時を振り返ると、MCのハライチ・澤部佑は「切ろうと思えば切れる（カットできる）わけじゃないですか」とそれを残した当時の編集について言及。中井は「失言を集めた番組作ったりしてましたからね〜」と懐かしんだ。
後輩である八木は「中井さんは、女性の野球のスポーツキャスターのはしりですし。それで野球自体のファン層が増えました」と先輩の功績を称え、中井は「知らないって怖いなって思いました（笑）」と笑った。