モーター大手のニデックは１８日午前、京都市内で定時株主総会を開催した。

昨年から今年にかけて発覚した会計や品質を巡る一連の不正について、議長を務める岸田光哉社長は冒頭で「株主の皆様に大変なご迷惑をおかけし、深くおわび申し上げます」と陳謝した。

ニデックは昨年春以降、大規模な不正会計が明らかになり、調査した第三者委員会が創業者の永守重信氏による過度なプレッシャーが背景にあったと結論付けた。今年５月には、社内調査で顧客に無断で設計変更するなどの品質不正があったと公表した。

株主からは、永守氏や会社に対する怒りの声が相次いだ。会場で発言した男性は「永守氏のプレッシャーがあったとのことだが、内容は簡単な粉飾だ。経理担当や監査役にプライドはないのか。そんなことでは短期間で企業風土改革ができるとは思えない」と指摘した。別の男性は「永守氏は去年（の株主総会で）『コンプライアンスが重要』だと言っていたが、裏切られた思いだ。永守氏が出てきて説明するよう岸田社長から促してほしい」と求めた。

一方、新経営陣に覚悟を問う声も出た。株主の男性が「妻からは上場廃止になるので株を早く売ってしまいなさいと言われている。上場廃止にさせないという固い決意を聞きたい」と述べると会場から拍手がわいた。

総会に先立ち、会場の前で取材に応じた福岡市の元証券会社員の男性（７５）は「日本の製造業の再興を応援したくてニデック株を持っている。新経営陣は新しい気持ちで立ち直ってほしい」と話した。

会計不正を受け、永守氏は昨年１２月に代表取締役グローバルグループ代表を辞任し、今年２月には名誉会長も退いた。総会では、会社側から取締役会を刷新する取締役選任議案や、永守氏が務めたグローバルグループ代表の肩書をなくす定款変更を含む５議案が示された。