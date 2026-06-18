女優の円井（まるい）わん（28）が、17日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜 2時間SP」（水曜午後9時）に出演。芸名の由来を明かした。

この日は「初夏の愚痴祭りSP」と題して放送された。円井はNHK連続テレビ小説「ばけばけ」に出演し話題に。進行のくりぃむしちゅー上田晋也から「円井さんは朗らかなイメージでイライラしなさそうだけど」と印象を伝えられると、「めっちゃ短気で。昔は結構とがってて、事務所から『丸くなってほしい』っていう意味を込めて円井わんって名前になったんです」と明かした。

とがっていた時期の自身については「人をすごいにらんだり。オーディションとかでも悪態ついてたらしくて」と苦笑い。ぶっきらぼうに「『はい。分かりました』みたいな」と再現して笑いを誘った。

上田が「それでオーディション受かってたの？」と驚くと、円井は「受かってました。当時はカッコよかったらしいです。今はそういうの絶対ダメですけど」と反省した様子。また最近自身がいらだったことについては「『かわいくないけど魅力的』とか『美人じゃないけど好き』とか。余計なひと言を言ってくる人がすごい多くて。そのひと言いらないのになって結構イラッとして」と話していた。