有名歌手、5種類の食材使った自家製ジュース公開「体に良いの間違いなし」「美肌の秘訣はこれかな？」
【モデルプレス＝2026/06/18】歌手のアグネス・チャンが6月17日、自身のInstagramを更新。自家製の野菜ジュースを公開し、話題となっている。
【写真】70歳人気歌手「美肌の秘訣はこれかな？」5種類の食材使った自家製ジュース
アグネスは「今朝も毎日飲んでいる野菜ジュースでスタート」とつづり、写真を公開。グラスに入れられた緑色のジュースは「ほうれん草、生姜、りんご、レモン、胡瓜で作ってます。美味しいですよ」と内容を披露している。
また「生野菜を食べるのはちょっと苦手の私は自家製の野菜ジュースを作って、飲んでいます。爽やかな気持ちになりますよ」とも記している。
この投稿には「体に良いの間違いなし」「色んな野菜が摂れて良いですね」「美味しそうですね」「栄養満点で健康的」「毎日の習慣にしたい飲み物ですね」「色鮮やかで見てるだけで元気が出ます」「アグネスさんの美肌の秘訣はこれかな？」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】70歳人気歌手「美肌の秘訣はこれかな？」5種類の食材使った自家製ジュース
◆アグネス・チャン、自家製ジュースを公開
アグネスは「今朝も毎日飲んでいる野菜ジュースでスタート」とつづり、写真を公開。グラスに入れられた緑色のジュースは「ほうれん草、生姜、りんご、レモン、胡瓜で作ってます。美味しいですよ」と内容を披露している。
◆アグネス・チャンの投稿に反響
この投稿には「体に良いの間違いなし」「色んな野菜が摂れて良いですね」「美味しそうですね」「栄養満点で健康的」「毎日の習慣にしたい飲み物ですね」「色鮮やかで見てるだけで元気が出ます」「アグネスさんの美肌の秘訣はこれかな？」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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