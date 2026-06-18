森本慎太郎「火薬が頭に入ったりとか」SixTONESならではのヘアケア事情明かす “ワイルドな人間”から新たな一面も
【モデルプレス＝2026/06/18】SixTONESの森本慎太郎が6月18日、都内で行われたレチスパアンバサダー就任＆新CM発表会に出席。アイドルならではのヘアケア事情を明かした。
【写真】SixTONESメンバー、ファン驚きの日焼け姿
普段のヘアケア事情を聞かれた森本は「僕たちのライブは火がすごく出てたり、スパークや花火みたいな特攻を使ったりするので、やっぱり汚れだったり火薬が頭に入ったりするんです」とアイドルならではの悩みを吐露。「なので、たっぷりのお湯で流しながら汚れをしっかり落としてくっていうので、ケアをしていますね」と話した。
商品を使っての感想を問われると「滑らか。なんか、艶やかって言うんですかね」と使用後の手触りを説明。続けて「僕って田んぼで田植えしたりだとか、島で結構いろんな開拓をしたり、紫外線浴びたり、いろんなことをやってワイルドな人間ですけれども、意外と“レチスパ”を使ってみると、新たな一面を感じられるのはあった」と、自身でもギャップを感じたと口にしていた。
また、ブランドアンバサダー就任、新CMの放映にあわせて、一部店舗での等身大パネルの展開や渋谷駅地下通路での広告掲出（7月13日〜19日）も決定。森本は「ありがたいですよね。渋谷駅の21メートルぐらいの。なかなかの迫力じゃないですか。ちょっと僕もどっかで見に行きたいな」と声を弾ませた。
イベントは、森本の「レチスパしよ！」という“レチスパ宣言”で幕を下ろした。
森本は、“頭⽪にもスキンケアを”というコンセプトのもとに⽣まれたれヘアケアブランド「レチスパ」のブランドアンバサダーに就任。出演する新CM「レチスパって何︖」篇が6⽉18⽇よりYouTubeにて公開、7月18日より全国で放映される。（modelpress編集部）
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◆森本慎太郎、アイドルならではのヘアケア事情明かす
普段のヘアケア事情を聞かれた森本は「僕たちのライブは火がすごく出てたり、スパークや花火みたいな特攻を使ったりするので、やっぱり汚れだったり火薬が頭に入ったりするんです」とアイドルならではの悩みを吐露。「なので、たっぷりのお湯で流しながら汚れをしっかり落としてくっていうので、ケアをしていますね」と話した。
また、ブランドアンバサダー就任、新CMの放映にあわせて、一部店舗での等身大パネルの展開や渋谷駅地下通路での広告掲出（7月13日〜19日）も決定。森本は「ありがたいですよね。渋谷駅の21メートルぐらいの。なかなかの迫力じゃないですか。ちょっと僕もどっかで見に行きたいな」と声を弾ませた。
イベントは、森本の「レチスパしよ！」という“レチスパ宣言”で幕を下ろした。
◆森本慎太郎、ブランドアンバサダー就任＆新CM決定
森本は、“頭⽪にもスキンケアを”というコンセプトのもとに⽣まれたれヘアケアブランド「レチスパ」のブランドアンバサダーに就任。出演する新CM「レチスパって何︖」篇が6⽉18⽇よりYouTubeにて公開、7月18日より全国で放映される。（modelpress編集部）
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