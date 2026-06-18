◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＫ組 コロンビア３―１ウズベキスタン（１７日、メキシコシティー競技場）

２大会ぶり６度目の出場でＦＩＦＡランク１３位のコロンビアは、同５０位で初出場のウズベキスタンに勝利した。

前半４０分、ＭＦディアス（バイエルン）のゴール前への浮き球を、ＤＦ裏へと抜け出したムニョス（クリスタルパレス）が巧みに右足で合わせて先制した。５バック気味に守備を固めたウズベキスタンも、右サイドの２２歳ＭＦファイズラエフを中心に攻撃を仕掛けた。すると後半１５分、ＦＷショムロドフ（ともにバシャクシェヒル）の右ボレーのこぼれ球を、ファイズラエフが、頭で詰めて同点。これが同国の記念すべきＷ杯初ゴールとなった。

だが、その５分後、コロンビアが動く。敵陣でボールを奪うと、速攻からディアスが右足で流し込み、勝ち越しに成功した。さらに後半アディショナルタイム９分にカンパスがヘディングで３点目を決めた。

コロンビアは過去３度決勝トーナメントに進出（９０、１４、１８年）し、最高成績は１４年ブラジル大会の８強。９４年米国Ｗ杯では、ＭＦバルデラマらを擁して、優勝候補にも挙がっていたが、まさかの１次リーグ敗退。米国戦でオウンゴールしたＤＦエスコバルが帰国後、銃撃されて死亡する悲劇もあった。

今大会で１０番を背負うのは１４年ブラジル大会で日本とも対戦した３４歳ＭＦハメス・ロドリゲス。１２年前の８強超えを目指している。

◆２０１４年ブラジル大会のコロンビア

▼１次リーグ ギリシャ戦（３〇０）

コートジボワール戦（２〇１）

日本戦（４〇１）

▼決勝トーナメント１回戦 ウルグアイ戦（２〇０）

▼準々決勝 ブラジル戦（１●２）

◆コロンビア（２大会ぶり７度目） ＦＩＦＡランク１３位。Ｗ杯最高成績は２０１４年の８強。南米選手権は２００１年大会で優勝。２２年から元アルゼンチン代表のネストル・ロレンソ監督が指揮。主な選手はＦＷハメス・ロドリゲス（ミネソタ）、ＭＦルイス・ディアス（バイエルン）。南米予選は７勝７分け４敗の３位で通過。首都ボゴタ。人口は約５２８０万人。