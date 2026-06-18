中村仁美、さまぁ〜ず大竹との結婚「両親がずっと反対していた」 父親が猛烈に警戒した理由
きっかけは交際開始直後の週刊誌による熱愛スクープ
お笑いコンビ・さまぁ〜ずの大竹一樹の妻でフリーアナウンサーの中村仁美が、YouTubeチャンネル「さらば青春のテレビ大阪チャンネル」に出演。大竹との結婚に至るまで、両親から長年にわたり猛反対を受けていたことを明かした。
【動画】さまぁ〜ず大竹との結婚を父親が猛反対した理由を明かした中村仁美
大竹との8年間の交際期間を振り返った中村は、「実はうちの両親がずっと反対していたんです」と告白。普通のサラリーマン家庭だという実家との間で、結婚に向けた高い壁があったことを明かした。
反対のきっかけは、交際をスタートさせてすぐに週刊誌に熱愛をスクープされたことだった。当時、結婚を現実的に考えていなかった中村は、大竹から「あいさつには行かなくていいのね？」と聞かれても、「行かなくていいよ」と伝えて訪問しなかったという。しかし、両親側はこれを「礼儀として来るのが筋だろう」と捉え、長らく立腹する原因になったと振り返った。
さらに反対を加速させたのが、2人の年齢とキャリアの差だった。熱愛発覚当時、中村は入社1年目の新人アナウンサー。一方の大竹は12歳年上で、すでに芸歴の長い売れっ子芸人だった。
父親は、ベテラン芸人が入社したばかりの新人アナウンサーを連れ出した構図に対し、「芸歴何年も上の人が、入ったばかりの新人アナウンサーを捕まえて、そんなのも赤子の手をひねるぐらい簡単だ」と激怒。大竹に対して強い不信感と警戒心を抱いていたという。
その後も反対は続いたが、最終的に中村の中で「もうこの人しかいない」と決意が固まったことで事態が動く。中村は久々に実家へ電話をかけた際、両親に対し「私、結婚するって決めたから」と決断を事後報告。娘の固い意志を前に、両親も「もう認めるしかない」と折れる形になり、8年の交際を経て入籍へと至ったと語った。
お笑いコンビ・さまぁ〜ずの大竹一樹の妻でフリーアナウンサーの中村仁美が、YouTubeチャンネル「さらば青春のテレビ大阪チャンネル」に出演。大竹との結婚に至るまで、両親から長年にわたり猛反対を受けていたことを明かした。
【動画】さまぁ〜ず大竹との結婚を父親が猛反対した理由を明かした中村仁美
大竹との8年間の交際期間を振り返った中村は、「実はうちの両親がずっと反対していたんです」と告白。普通のサラリーマン家庭だという実家との間で、結婚に向けた高い壁があったことを明かした。
さらに反対を加速させたのが、2人の年齢とキャリアの差だった。熱愛発覚当時、中村は入社1年目の新人アナウンサー。一方の大竹は12歳年上で、すでに芸歴の長い売れっ子芸人だった。
父親は、ベテラン芸人が入社したばかりの新人アナウンサーを連れ出した構図に対し、「芸歴何年も上の人が、入ったばかりの新人アナウンサーを捕まえて、そんなのも赤子の手をひねるぐらい簡単だ」と激怒。大竹に対して強い不信感と警戒心を抱いていたという。
その後も反対は続いたが、最終的に中村の中で「もうこの人しかいない」と決意が固まったことで事態が動く。中村は久々に実家へ電話をかけた際、両親に対し「私、結婚するって決めたから」と決断を事後報告。娘の固い意志を前に、両親も「もう認めるしかない」と折れる形になり、8年の交際を経て入籍へと至ったと語った。