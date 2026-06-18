『闇金ウシジマくん』『九条の大罪』作者がテレビ登場 “ギャラ飲み女子”“全裸”の驚がく秘話を披露へ
漫画家の真鍋昌平氏が、19日放送のABCテレビ『勝手に！漫画アワードNEO』（深夜0：24〜1：24 ※関西ローカル）に登場する。
【番組カット多数】真鍋昌平氏＆丹生明里の2ショットが実現
漫画好き芸能人が勝手に集まり、勝手に部門を決め、勝手に表彰するバラエティー番組の第6弾。MCのニューヨーク（屋敷裕政、嶋佐和也）のほか、パネラーに中丸雄一、ゆいP（おかずクラブ）、丹生明里が出演する。
「人気漫画家に聞きたいことアワード」には、『九条の大罪』や『闇金ウシジマくん』の作者・真鍋氏がスペシャルゲストとして登場。『九条の大罪』と『闇金ウシジマくん』のファン1000人へのアンケートをもとに、2作品の衝撃シーンを紹介しながら、裏社会への徹底した取材とイマジネーションで独自の世界を作り出す真鍋氏の創作の秘密に迫る。
『九条の大罪』では「100人近い弁護士に取材し、裁判の傍聴にも足を運んだ」という。金持ちが山奥にギャラ飲み女子を集め全裸で運動会をさせるシーンは、実際に参加した女性に聞いた実話がもとになっていることが明かされると、一同が驚がく。屋敷はこのシーンに衝撃を受け、それをモチーフにした漫才を作ったことがあると語る…。
【番組カット多数】真鍋昌平氏＆丹生明里の2ショットが実現
漫画好き芸能人が勝手に集まり、勝手に部門を決め、勝手に表彰するバラエティー番組の第6弾。MCのニューヨーク（屋敷裕政、嶋佐和也）のほか、パネラーに中丸雄一、ゆいP（おかずクラブ）、丹生明里が出演する。
「人気漫画家に聞きたいことアワード」には、『九条の大罪』や『闇金ウシジマくん』の作者・真鍋氏がスペシャルゲストとして登場。『九条の大罪』と『闇金ウシジマくん』のファン1000人へのアンケートをもとに、2作品の衝撃シーンを紹介しながら、裏社会への徹底した取材とイマジネーションで独自の世界を作り出す真鍋氏の創作の秘密に迫る。
『九条の大罪』では「100人近い弁護士に取材し、裁判の傍聴にも足を運んだ」という。金持ちが山奥にギャラ飲み女子を集め全裸で運動会をさせるシーンは、実際に参加した女性に聞いた実話がもとになっていることが明かされると、一同が驚がく。屋敷はこのシーンに衝撃を受け、それをモチーフにした漫才を作ったことがあると語る…。