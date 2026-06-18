ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「会社で頑張ってる分家ではダラダラしたいんだよ〜」育休明け直前に… 「会社で頑張ってる分家ではダラダラしたいんだよ〜」育休明け直前に夫が自己管理ゼロで風邪…ワンオペ育児中の妻が限界を迎えた結果 「会社で頑張ってる分家ではダラダラしたいんだよ〜」育休明け直前に夫が自己管理ゼロで風邪…ワンオペ育児中の妻が限界を迎えた結果 2026年6月18日 12時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 「風邪ひくよ」と言ったのに聞かなかった結果がこれ…。自業自得とはまさにこのことですよね。でも夫はケロっとした顔で妻に甘えてくるのです。育休明け直前の妻にとっては、かなりしんどい状況ではないでしょうか。そしてここから、妻がずっと気になっていたあることが、ついに明らかになっていきます…。>>【まんが】体調管理はママの仕事？(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】体調管理はママの仕事？ 「あれ…？ 今のって義母？」同居開始した義母が大暴走！ その後の展開が想定外すぎた 「これ本気…？ 夫の裏垢ヤバすぎじゃない!?」SNSはやっていないと言っていた夫のアカウト発見！ 妻が怒りに変わった瞬間