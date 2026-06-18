◇W杯北中米大会1次リーグK組 コロンビア3―1ウズベキスタン（2026年6月17日 メキシコシティ）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグK組第1戦が17日（日本時間18日）に行われ、コロンビア（FIFAランク13位）がウズベキスタン（同50位）を3―1で下した。

会場は標高2200メートルを超える高地。2大会ぶり7度目の出場となったコロンビアは、日本代表DF伊藤洋輝とBミュンヘンで同僚のFWディアスの1得点1アシストなどで白星発進した。

前半40分に試合が動いた。ディアスからの浮き球の縦パスに合わせて最前線に走り込んだのは、右サイドバックのDFムニョスだった。クリスタルパレスで日本代表MF鎌田大地と同僚の30歳が、ワンタッチで右足のつま先で合わせる技あり弾でネットを揺らした。

後半15分、縦パスで裏を取られたところからGKバルガスがはじいたこぼれ球を押し込まれて失点。初出場の相手に足をすくわれかけたが、5分後に再び勝ち越した。ハーフライン付近の相手のスローインを2人ががりで奪い、最後はディアスが右足でW杯初得点となる決勝点をマーク。29歳は1得点1アシストと躍動した。最終盤には途中出場のFWカンパスがクロスに飛び込んでダメを押した。

14年ブラジル大会で6得点を挙げ得点王に輝き、史上最高成績のベスト8へ導いた34歳のキャプテン、MFハメス・ロドリゲスも先発し、後半27分に退いた。