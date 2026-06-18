お笑い芸人の山口智充（57）が18日、インスタグラムを更新。愛車との別れについて思いをつづった。

大の車好きで知られる山口はこれまで、トヨタ「コンフォートデラックス」や「ランドクルーザー70」、マツダの「2005年式ボンゴ ブローニーバン」などの愛車をインスタグラムでも紹介してきたが、今回はトヨタ「クラウンステーションワゴン」の写真をアップ。「いらないから手放すわけではなく、新しい出会いの為に、次のステップの為に手放さないといけないものがある。車は特にそのもので、、」と同車を手放す意向を示した。

過去にはトヨタコンフォートデラックスを手放した後に再び購入した経緯もある。「新たに手に入れようとすると必ず別れがついてくる、、もちろん全てを所有出来たらそれに越したことはないが、、現実的ではない、、新しい出会いを欲しがるくせに『後悔する』という、手放したモノに対しても新しく迎えるモノに対してもいちばん失礼な感情が込み上げる、、」と葛藤する胸中も吐露した。

それでも手放す決意は固まっているようで、「『いつかはクラウン』ではなく『あの時はクラウン』、、、いまだにあの車内の香り、シートの感触、ショックのクニュンクニュン感、、GS、SA、PAで絶賛して下さった皆さんの声、、全が鮮明によみがえって来ます！ いい車でした」としみじみ。「してはいけない後悔、でもその繰り返しで、人は『モノ』との向き合い方がどんどん深くなっていく気がします」とつづった。