7月20日よりフジテレビ系にて放送がスタートするGACKT主演の月9ドラマ『ブラックトリック～裁きを操る弁護人～』に、戸塚純貴が出演することが決定した。

参考：神尾楓珠、月9ドラマ『ブラックトリック』でGACKTと初共演 「楽しみにしていただければ」

本作は、“でっち上げの天才”である敏腕弁護士が、依頼人を救うため“嘘”を武器に、手段を選ばず真実を暴いていく完全オリジナルストーリーのリーガルエンターテインメント。

主人公・浦真鷲直人（GACKT）は、自分の目で確かめるまではどんな世間の評価も信じない弁護士。罪を逃れるために何でもでっち上げる巨大権力に対して、巧みなでっち上げで対抗し、嘘で歪められた真実を嘘で取り戻していく。浦真鷲は敏腕弁護士として活躍する一方、優秀な一級建築士という顔も併せ持ち、依頼人である弱者を救うために自らの建築事務所チームのメンバーを動かし、緻密な罠で敵を追い詰める。

戸塚が演じるのは、浦真鷲が一級建築士として所属する、はかり建築設計事務所で一級建築士として働く鯖山周平。同じ事務所でアシスタントをしている土生洸太（神尾楓珠）からタメ口をきかれるが、寛大な心で受け入れ、土生とは名コンビになっている。少しおっちょこちょいな一面もあるが、真面目でまっすぐな性格だ。なお、戸塚の月9ドラマレギュラー出演は『ナイト・ドクター』（フジテレビ系）以来、約5年ぶり。主演を務めるGACKTとは初共演となる。

戸塚は出演に際し、「“正義とは何か”。見終わったあと、誰かと話したくなる作品です。緊張感のあるストーリーの中に、人間くささや思いがけない瞬間、仕掛けへの驚きと発見が詰まっています。ぜひ最後まで楽しんでいただけたらうれしいです」とコメントを寄せている。

■戸塚純貴（鯖山周平役）コメント・本作への出演が決まったときの思い『ブラックトリック～裁きを操る弁護人～』というタイトルを聞いた瞬間から、すでに大きな陰謀に巻き込まれていくような予感がありました。ジャンルではひとくくりにできない作品で、何が待ち受けているのか、参加できることをとても楽しみにしていました。

・台本を読んだ感想物語が進むごとに立場や印象がひっくり返っていく。単に正義を振りかざすのではなく、人間のグレーな部分も丁寧に描かれていて、爽快な法廷劇でありながら、心理戦のような緊張感もある。静かなのに、ずっと心拍数が上がり続けているような作品だと感じています。

・役の印象仕事にも人間関係にも真面目に向き合いながら、その奥に熱や迷いを抱えている人です。正しいことをしているはずなのに疑問を抱いてしまう、その揺れがとても人間らしく、演じがいのある役だと思いました。

・視聴者やファンへメッセージ“正義とは何か”。見終わったあと、誰かと話したくなる作品です。緊張感のあるストーリーの中に、人間くささや思いがけない瞬間、仕掛けへの驚きと発見が詰まっています。ぜひ最後まで楽しんでいただけたらうれしいです。（文＝リアルサウンド編集部）