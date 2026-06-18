そのまま食べるだけじゃもったいない！ブルーベリーはお料理にも大活躍する「万能食材」だった
【画像】ブルーベリー×チーズの相性抜群！プロ提案のお料理
洗うだけでそのまま食べられる、手軽なフルーツ、ブルーベリー。
ヨーグルトにのせたりおやつにしたりする定番の食べ方だけでなく、実はいつものお料理にも大活躍する万能食材であることをご存じですか？
先日、US ハイブッシュブルーベリー協会（米国や南北アメリカのブルーベリー生産者を代表する独立団体）が主催するイベントに参加してきました。そこで教えてもらったブルーベリーの、想像以上の手軽さとアレンジの広さをご紹介します。
ブルーベリーといえば、なんとなく体に良さそうというイメージがありますよね。
実は、1カップ（約140g）あたりわずか80kcalとヘルシーながら、食物繊維、ビタミン、ミネラルをしっかり摂取できる優秀なフルーツなのです。
特にビタミンCや食物繊維は、この1カップで1日に必要とされる量の約4分の1も摂ることができるのだそう。お皿の上に青紫色の鮮やかなブルーベリーが少し加わるだけで、彩りのバランスが良いカラフルなひと皿が簡単に仕上がります。
■種もヘタもなし！出すだけでOKな合理的フルーツ
忙しい毎日に何よりうれしいのが、その圧倒的な食べやすさ。ブルーベリーには剥かなければいけない皮も、取り除くべき種やヘタもありません。パックから出して、食べる直前にさっと洗うだけで、子どもから大人までそのままパクパク食べられます。
生のフレッシュブルーベリーを購入するときは、実が丸々としっかりしているものを選ぶのがおいしさのコツ。カバーをして冷蔵庫に入れれば10日間ほど保存できますし、冷凍保存も可能です。
さらに、年中いつでも手に入る冷凍のフローズンブルーベリーなら、収穫直後に洗浄して急速冷凍されているため、特に洗う必要もなく袋から出してそのまま使えます。
■お料理にも大活躍！試食会で感動したプロのアレンジ
これまでは、そのまま生で食べるか、ヨーグルトのトッピングにするくらいしか思いつかなかった私ですが、今回のイベントで披露された特別メニューをいただいて、その固定観念がガラリと変わりました。
会場では、ブルーベリーを使った特別メニューが披露されました。
たとえば…
・フォアグラのフランとブルーベリーコンポート
・牛頬肉とブルーベリーの赤ワイン煮込み
・ブルーベリーパイ
・パンナコッタ ブルーベリーソース
・ブルーベリーラミントン
・ブルーベリー ヨーグルトムース
・ブルーベリーのタルトレット
スイーツ系が絶品なのはもちろんですが、驚いたのはお料理との組み合わせです。
実際に食べてみて特に実感したのが、あらゆる種類のチーズとの相性が抜群に良いということ。
・ブルーベリーとカッテージチーズのブルスケッタ ライム風味
・ブルーベリーとモッツァレラチーズ 生ハムのサラダ
カッテージチーズやモッツァレラチーズ、クリームチーズなど、まろやかなチーズのコクに、ブルーベリーの甘酸っぱさが絶妙なアクセントを加えてくれます。
生ハムの塩気とも引き立て合って、口の中で贅沢な味わいが広がりました。
■レシピは無限大！いつものごはんにサッと添えてみませんか
お料理にもこんなに使いやすい食材だったなんて、うれしい新発見でした。
普段のサラダにパラパラと散らしたり、お肉のソテーに添えたりするだけでも、いつもと違う特別感が演出できます。見栄えもとても良いので、ちょっとしたおもてなし料理にも大活躍してくれそうです。
US ハイブッシュブルーベリー協会の公式ウェブサイトには、手軽に試せる豊富なアレンジレシピがたくさん紹介されています。
健康的でお手軽な食材ながら、食卓に彩りと元気をプラスしてくれるブルーベリー。ぜひ日々の生活に取り入れてみてはいかがでしょうか？
文＝レタスクラブ編集部