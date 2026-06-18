夏野菜で主役級レシピ！カリっと食感がたまらない「オクラのにんにくから揚げ」
【画像を見る】カリッと揚げたてをどうぞ！「オクラのにんにくから揚げ」
サラダや小鉢のおかずとして使われることも多いオクラですが、アレンジ次第では主役級の存在にもなれるんです。にんにく香るカリっとしたころもでいただくオクラのから揚げは、大人にも子どもにも喜ばれる1品です。
■オクラのにんにくから揚げ
カリっところもに、中はとろり！止まらないおいしさ！
【材料・2人分】
オクラ …大8本（約80ｇ）
おろしにんにく、塩…各小さじ1/4
小麦粉、酒…各大さじ1
しょうゆ…小さじ1
塩 片栗粉 揚げ油
【作り方】
1．オクラは塩少々をふってこすって洗い、包丁でがくのまわりをむいて2cm幅に切る。
2．ボウルにAを混ぜ、1を加えてからめ、片栗粉を一つ一つにしっかりとまぶす。
3．フライパンに揚げ油を1cm深さまで入れて約180℃に熱する。2を入れ、時々上下を返しながら約2分30秒揚げる。塩少々をふる。
（1人分101kcal／塩分1.5g）
＊ ＊ ＊
味付けや調理法でオクラの印象がからりと変わります。から揚げにしたオクラは普段あまりオクラを食べない人にも喜ばれそうです！
レシピ考案／市瀬悦子 撮影／難波雄史 スタイリング／佐々木カナコ 栄養計算／スタジオ食 編集協力／田久晶子