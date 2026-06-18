モンマルシェが運営するフードブランド「野菜をMOTTO」は5月21日、チェック柄が特徴的な新作ギフトボックス3種類を発売した。

6個入りはコーンをイメージ

同商品は、俳優でモデルの菊池亜希子さんがディレクションを、アートディレクターの田部井美奈さんがデザインを担当した。野菜をMOTTOで人気のスープに使用されている野菜をイメージしたポップなベジタブルカラーが採用しており、自分用としても飾りたくなるデザインに仕上げている。

ボックスは「2個入り」「4個入り」「6個」の3サイズ展開。2個用はトマト、4個用はかぼちゃ、6個用はコーンをそれぞれイメージしており、箱の内側には各野菜にちなんだメッセージを描いた。

2個入りはトマトをイメージ

4個入りはかぼちゃをイメージ

セットのスープは、オンラインショップでは人気の詰め合わせを用意。店頭では好みのスープを自由に組み合わせることができる。公式オンラインショップのほか、モンマルシェ清水本店、パルシェ食彩館、日本橋三越店、遠鉄百貨店などの直営店舗、Amazonや楽天店舗にて販売している。