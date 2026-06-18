「野菜をMOTTO」に、俳優・モデルの菊池亜希子がディレクションしたチェック柄のギフトボックス登場
モンマルシェが運営するフードブランド「野菜をMOTTO」は5月21日、チェック柄が特徴的な新作ギフトボックス3種類を発売した。
6個入りはコーンをイメージ
同商品は、俳優でモデルの菊池亜希子さんがディレクションを、アートディレクターの田部井美奈さんがデザインを担当した。野菜をMOTTOで人気のスープに使用されている野菜をイメージしたポップなベジタブルカラーが採用しており、自分用としても飾りたくなるデザインに仕上げている。
ボックスは「2個入り」「4個入り」「6個」の3サイズ展開。2個用はトマト、4個用はかぼちゃ、6個用はコーンをそれぞれイメージしており、箱の内側には各野菜にちなんだメッセージを描いた。
2個入りはトマトをイメージ
4個入りはかぼちゃをイメージ
セットのスープは、オンラインショップでは人気の詰め合わせを用意。店頭では好みのスープを自由に組み合わせることができる。公式オンラインショップのほか、モンマルシェ清水本店、パルシェ食彩館、日本橋三越店、遠鉄百貨店などの直営店舗、Amazonや楽天店舗にて販売している。
6個入りはコーンをイメージ
同商品は、俳優でモデルの菊池亜希子さんがディレクションを、アートディレクターの田部井美奈さんがデザインを担当した。野菜をMOTTOで人気のスープに使用されている野菜をイメージしたポップなベジタブルカラーが採用しており、自分用としても飾りたくなるデザインに仕上げている。
2個入りはトマトをイメージ
4個入りはかぼちゃをイメージ
セットのスープは、オンラインショップでは人気の詰め合わせを用意。店頭では好みのスープを自由に組み合わせることができる。公式オンラインショップのほか、モンマルシェ清水本店、パルシェ食彩館、日本橋三越店、遠鉄百貨店などの直営店舗、Amazonや楽天店舗にて販売している。