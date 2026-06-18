時間がなくても大丈夫！ササッとあっという間にケア完了「スピード賞」【2026時短コスメ大賞】
【画像で見る】美容のプロがリピ買いする「メイク キープ ミスト EX ＋」
今年もこの季節がやってまいりました！レタスクラブ恒例の時短コスメ大賞。家事や仕事で忙しく、メイクやスキンケアのための時間がない…。そんな読者の皆さんに、美容のプロが推す、短時間でキレイになれる時短コスメを発表します！ 日々のご自愛アイテムの一つに取り入れて。今回は、「スピード賞」です。
■◆選者の方々◆
広瀬あつこさん
ヘアメイク職人 ユーチューバー
化け子さん
ココメディカルクリニック院長・皮膚科専門医
泉 さくらさん
美容ライター
中川知春さん
ヘルスケアライター
山本美和さん
レタスクラブ 美容記事担当
西條
■乳液
無印良品 薬用ブライトニングUV乳液
紫外線ブロックとブライトニング機能を見事に両立！（中川さん）
紫外線吸収剤不使用のノンケミカルな日焼け止めと乳液が一つになった日中用乳液。ハーバルシトラスの爽やかな香り。SPF41 PA＋＋＋〈医薬部外品〉200ml ￥2,290／無印良品
「みずみずしいテクスチャー、調子を問わず使える肌へのやさしさで、コスパ・タイパにすぐれた無印良品らしいアイテム」（中川さん）
■リップスクラブ
キャンメイク プランプリップケア スクラブ
唇のガサガサ、シワシワがケアされドハマりしました！（化け子さん）
サッと塗るだけで、潤いと角質ケアが同時にできるリップスクラブ。7種の保湿成分が唇の荒れを防いで、高保湿をキープ。クリアピンク ￥594／井田ラボラトリーズ
「私のコンプレックスである、唇のガサガサやシワシワが、初めてしっとりできたアイテムです」（化け子さん）
■ミスト
エリクシール シュペリエル つや玉ミスト
乾燥肌もオイリー肌もひと吹きでみずみずしい肌に（広瀬さん）
乾燥が気になるときや化粧直しをするときにシュッとひと吹き。きめ細かなミストが広がって、メイクを崩さずに肌の隅々まで潤いをプラス。80ml ￥1,980（編集部調べ）／資生堂
「乾燥肌もオイリー肌もひと吹きでみずみずしいお肌になります。メイク後に粉っぽさが気になる人におすすめです」（広瀬さん）
■ミスト
メイク キープ ミスト EX ＋
夏場の汗でも化粧崩れ知らず。リピ買い３本目（山本さん）
化粧崩れしやすい夏でもメイクの仕上げに吹きかけるだけで一日中メイクをキープ。汗や涙に強いはっ水力やテカリを防ぐ効果も。80ml ￥1,430（編集部調べ）／コーセーコスメニエンス
「汗やこすれでもメイクが崩れないのはコレのおかげ。 メイク後にひと吹きするだけの手軽さも気に入っています」（山本さん）
■クレンジング
ソフティモ ディープ クレンジングオイル
メイクも角栓も落とす摩擦レス設計は優秀（泉さん）
保湿しながら素早くメイクオフ。角栓の汚れまでしっかり取り除く処方で、素早く毛穴レスなすべすべのすっぴん肌に。240ml ￥768（編集部調べ）／コーセーコスメポート
「洗顔は何より摩擦を抑えることが大事。美容成分配合のクレンジングオイルは色素沈着や肌荒れ予防にも効果的」（泉さん）
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ポンプを押してサッと出せたり、シュッとひと吹きしたりするだけでうれしい手応えがある「スピード賞」。忙しい毎日の中でも、短時間でサッと使えるアイテムは重宝しますね。
撮影／安井真喜子 編集協力／山本美和
文＝徳永陽子