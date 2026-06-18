まるで練りたての味わい。あわしま堂が冷凍の「琥珀色のとろみわらび餅」発売
あわしま堂は6月上旬、練りたてのようなとろける食感が特徴の「琥珀色のとろみわらび餅」を発売した。
とろみわらび きな粉かけ
同商品は冷凍となっており、希少な澱粉と本わらび粉をブレンドすることで、口の中でとろける食感に仕上げている。味に変化をつけられるきな粉付き。そのまま食べるだけでなく、冷やしたり温めたりしても楽しめる。
2通りの楽しみ方ができる
同社では、スプーンですくったわらび餅を氷水に浮かべ、ひんやりとしたのどごしを味わう食べ方も提案している。
氷水でひんやり
価格は1個250円、12個入り2,950円、20個入り4,850円。愛媛県八幡浜市の本社直売所では1個から購入可能で、公式オンラインストアとAmazonでは、ネット限定の12個入りと20個入りのみを取り扱う。
今後は福岡県久留米市のあわしまる直売所でも販売を予定している。
とろみわらび きな粉かけ
同商品は冷凍となっており、希少な澱粉と本わらび粉をブレンドすることで、口の中でとろける食感に仕上げている。味に変化をつけられるきな粉付き。そのまま食べるだけでなく、冷やしたり温めたりしても楽しめる。
2通りの楽しみ方ができる
同社では、スプーンですくったわらび餅を氷水に浮かべ、ひんやりとしたのどごしを味わう食べ方も提案している。
氷水でひんやり
価格は1個250円、12個入り2,950円、20個入り4,850円。愛媛県八幡浜市の本社直売所では1個から購入可能で、公式オンラインストアとAmazonでは、ネット限定の12個入りと20個入りのみを取り扱う。
今後は福岡県久留米市のあわしまる直売所でも販売を予定している。