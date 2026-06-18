立川の老舗「エミリーフローゲ」が、フランス伝統菓子やフルーツを使用した夏の新作ケーキ発売
美和ギャラリーが運営する立川市の老舗パティスリー「エミリーフローゲ」は6月1日、夏の訪れを楽しむ新作ガトー3種を発売した。夏季限定で販売する。
Flan vanille フラン バニーユ
近年続く酷暑に対し、伝統の職人技をベースに素材の清涼感を活かしたスイーツを提案する。
「Flan vanille(フラン バニーユ)」(850円)は、希少なタヒチ産バニラと濃厚な牛乳をパイ生地とともに焼き上げたフランス伝統菓子。
「pamplemousse(パンプルムース) 」(850円)は、フロマージュブランのムースにメープルシュガーで優しくマリネした2種のグレープフルーツをトッピングした。仕上げにグレープフルーツと白ワインのジュレを合わせている。
pamplemousse パンプルムース
「ete(エテ)」(900円)は、フランス語で「夏」を意味する、見た目も華やかなシャルロット(帽子仕立てのケーキ)。ココナッツムースにパッションフルーツのクリームやライム風味のパイナップルソテーを組み合わせた。
ete エテ
Flan vanille フラン バニーユ
近年続く酷暑に対し、伝統の職人技をベースに素材の清涼感を活かしたスイーツを提案する。
「Flan vanille(フラン バニーユ)」(850円)は、希少なタヒチ産バニラと濃厚な牛乳をパイ生地とともに焼き上げたフランス伝統菓子。
pamplemousse パンプルムース
「ete(エテ)」(900円)は、フランス語で「夏」を意味する、見た目も華やかなシャルロット(帽子仕立てのケーキ)。ココナッツムースにパッションフルーツのクリームやライム風味のパイナップルソテーを組み合わせた。
ete エテ