「プライム コネクトワン」サービスに、AIがチャットで問合せに迅速回答する対話型サポート機能を実装
NTTPCコミュニケーションズは7月中旬より、企業向けサービス「Prime ConnectONE(プライム コネクトワン)」において、AIエージェントがチャット形式で問い合わせに回答する「対話型サポート機能」を提供開始する。
「Prime ConnectONE 対話型サポート機能」利用イメージ
同機能は、複雑化するIT運用に伴う担当者の負担軽減を背景に開発した。ダッシュボード内の専用フォームに質問を入力すると、AIがマニュアルや提供条件、サービス仕様などの情報を横断的に参照・分析し、適切な回答を迅速に提示する。これにより、従来の個別検索の手間を省き、運用担当者の対応時間を短縮することが可能になる。
「Prime ConnectONE」の契約者であれば追加費用なしで利用できる。今後は、AIエージェント機能のさらなる高度化を進め、問題発生時の原因提示や対処手順の通知など、さらなる自動化と運用の高度化を目指した機能拡充も予定している。
同機能は、6月10日〜12日まで幕張メッセで開催される「Interop Tokyo 2026」に出展する。
「Prime ConnectONE 対話型サポート機能」利用イメージ
同機能は、複雑化するIT運用に伴う担当者の負担軽減を背景に開発した。ダッシュボード内の専用フォームに質問を入力すると、AIがマニュアルや提供条件、サービス仕様などの情報を横断的に参照・分析し、適切な回答を迅速に提示する。これにより、従来の個別検索の手間を省き、運用担当者の対応時間を短縮することが可能になる。
「Prime ConnectONE」の契約者であれば追加費用なしで利用できる。今後は、AIエージェント機能のさらなる高度化を進め、問題発生時の原因提示や対処手順の通知など、さらなる自動化と運用の高度化を目指した機能拡充も予定している。
同機能は、6月10日〜12日まで幕張メッセで開催される「Interop Tokyo 2026」に出展する。