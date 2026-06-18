姫路駅前に夜景を望む都会派BBQビアガーデンがオープン。手ぶらでOK、6月限定割引も
おすすめ屋は6月3日、「姫路ビアガーデン BBQテラス 姫路駅前店」をオープンした。営業時間は17:00〜22:30まで。
イルミネーションが幻想的に彩るゆったりとした空間
同店は、姫路駅徒歩3分の屋上テラスに広がる最大200名まで利用可能な都会派BBQビアガーデン。姫路の夜景を望むルーフトップテラスに、イルミネーションが輝く非日常的なビアガーデン空間を展開する。屋根付きスペースを完備した全天候対応の空間にはソファ席なども設置し、カジュアルリッチな非日常感を演出する。
プランは厚切りBBQサムギョプサル、バジルグリルチキンなどが楽しめる「スタンダードプラン」（5,000円）と、伊勢海老やステーキ、伊勢海老のグリルなどが付いた「プレミアムプラン」（5,500円〜）。いずれもドリンクは自家製サングリアや樽注ぎワインなどがフリーフローの飲み放題（2時間）。
豪華伊勢海老や本格BBQ串など贅沢なメニューラインナップ
自家製のサングリアやボタニカルウォーター、ワインなどを用意する
スタンダードプランはオープン記念として、6月限定で3,500円で提供する。
イルミネーションが幻想的に彩るゆったりとした空間
同店は、姫路駅徒歩3分の屋上テラスに広がる最大200名まで利用可能な都会派BBQビアガーデン。姫路の夜景を望むルーフトップテラスに、イルミネーションが輝く非日常的なビアガーデン空間を展開する。屋根付きスペースを完備した全天候対応の空間にはソファ席なども設置し、カジュアルリッチな非日常感を演出する。
豪華伊勢海老や本格BBQ串など贅沢なメニューラインナップ
自家製のサングリアやボタニカルウォーター、ワインなどを用意する
スタンダードプランはオープン記念として、6月限定で3,500円で提供する。