葛飾北斎「神奈川沖浪裏」がモチーフ。職人が仕上げたコールドプロセス石鹸「北斎石鹸」発売
フジサキテキスタイルが展開するライフスタイルブランド「ktp.labo」は6月5日、葛飾北斎の「富嶽三十六景 神奈川沖浪裏」をモチーフにしたデザインの「北斎石鹸」(3,300円)を発売した。
北斎石鹸
同商品は、北斎ゆかりの地である両国・墨田で誕生した。アートピースのようなデザインが特徴で、職人が波の揺らぎを表現した模様は一つずつ異なる。製法には熱を加えずじっくり熟成させる「コールドプロセス製法」を採用した。植物由来の保湿成分や天然のグリセリンを豊富に含むため、しっとりとした洗い上がりを実感できる。
香りはベルガモット、ティーツリー、ローズマリーをブレンドした爽やかなハーバルシトラス。排水は生分解されやすく環境負荷にも配慮している。インバウンド需要を見据えた東京土産やギフトにも最適とのこと。
東京都墨田区の店舗やオンラインショップ(ツクツク店、BASE店)にて販売している。
北斎石鹸
同商品は、北斎ゆかりの地である両国・墨田で誕生した。アートピースのようなデザインが特徴で、職人が波の揺らぎを表現した模様は一つずつ異なる。製法には熱を加えずじっくり熟成させる「コールドプロセス製法」を採用した。植物由来の保湿成分や天然のグリセリンを豊富に含むため、しっとりとした洗い上がりを実感できる。
香りはベルガモット、ティーツリー、ローズマリーをブレンドした爽やかなハーバルシトラス。排水は生分解されやすく環境負荷にも配慮している。インバウンド需要を見据えた東京土産やギフトにも最適とのこと。
東京都墨田区の店舗やオンラインショップ(ツクツク店、BASE店)にて販売している。