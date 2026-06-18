平原綾香、新幹線で乗車してきた人が…SNSで驚きの声「ドラマみたい」「後ろに座っていただなんて！」
歌手の平原綾香が、18日までに自身のインスタグラムを更新。新幹線でのエピソードを明かし、SNSで驚きの声が集まっている。
【写真】「本人、後ろの席に…」平原綾香の投稿
投稿で「新潟県、長岡」と、JR長岡駅前でのショットを公開して同所を訪れたことを報告。「デビュー曲「Jupiter」に合わせて打ち上げられる『復興祈願花火 フェニックス』のご縁で幾度となく訪れている大切な場所。街を歩けば声をかけていただきまるで故郷のように出迎えてくださいます」と説明した。
また「帰りの新幹線では長岡駅から乗車した方のスマートフォンから「Jupiter」の着信音が！」と驚き。「慌てて音を消されていましたがもう少しだけ、聴いていたかったです」とし、「だって本人、後ろの席に座ってますから」と締めくくった。
この投稿に、「ドラマみたいなシーンですねー」「後ろに座っていただなんて！偶然あーやさんに出会ってみたい」「面白い話ですね。綾香さんお茶目です」「その場で歌ってほしかったなぁ。リアルモニタリングだわ」「ドッキリみたいですね」「背後に本人なんて、すごいことです！！」など、驚きのコメントが続々と寄せられた。
【写真】「本人、後ろの席に…」平原綾香の投稿
投稿で「新潟県、長岡」と、JR長岡駅前でのショットを公開して同所を訪れたことを報告。「デビュー曲「Jupiter」に合わせて打ち上げられる『復興祈願花火 フェニックス』のご縁で幾度となく訪れている大切な場所。街を歩けば声をかけていただきまるで故郷のように出迎えてくださいます」と説明した。
この投稿に、「ドラマみたいなシーンですねー」「後ろに座っていただなんて！偶然あーやさんに出会ってみたい」「面白い話ですね。綾香さんお茶目です」「その場で歌ってほしかったなぁ。リアルモニタリングだわ」「ドッキリみたいですね」「背後に本人なんて、すごいことです！！」など、驚きのコメントが続々と寄せられた。