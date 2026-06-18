◇W杯北中米大会1次リーグK組 ウズベキスタン1ー3コロンビア（2026年6月17日 メキシコシティ）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグK組第1戦は17日（日本時間18日）でウズベキスタン（FIFAランク50位）がコロンビア（同13位）と対戦。後半20分で同点に追いつきながらも、5分後に勝ち越しを許すと試合終了間際にも失点して黒星発進。W杯初勝利を挙げられなかった。

8回目の予選挑戦で初の本大会出場の切符を掴み取ったウズベキスタン。指揮を執るのは現役時代に4回の本大会出場を果たし、06年ドイツ大会ではイタリアの主将を務めて優勝に導いたファビオ・カンナバロ（52）である。アジア予選後に就任し、W杯を制した勝者の経験とメンタリティーを注入する。テストマッチでも安定した戦いを続けて、サプライズの大金星も期待される。

試合開始から押されながらも無失点に抑えていた。しかし前半40分にペナルティエリア手前からのパスに反応したDFダニエル・ムニョス（クリスタル・パレス）に右足のつま先で合わされて先制を許した。

0―1で後半に突入。後半20分にペナルティエリア右からMFドストンベク・ハムダモフ（パフタコール）が中央に折り返すと、反応したFWエルドル・ショムロドフ（バシャクシェヒル）がボレーシュートを放つがキーパーにセーブされた。こぼれ球に反応した23歳の若きFWのアッボスベク・ファイズラエフ（バシャクシェヒル）がヘディングで押し込んで同点に追いついた。そしてウズベキスタンのW杯初得点となった。カンナバロ監督も両腕を挙げて喜びを爆発させた。

しかし5分後にFWルイス・ディアス（Bミュウヘン）に勝ち越し弾を決められて、再びリードを許した。その後はなかなか得点チャンスに恵まれず。試合終了間際にも途中出場のFWハミントン・カンパスにヘディングシュートを決められて失点。黒星発進となった。