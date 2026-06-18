法政大学、全3キャンパスに宗教を問わず利用できる「祈りの場所」を設置
法政大学は、多様な文化的背景を持つ学生や教職員が安心・公平に過ごせる環境整備の一環として、宗教を問わず利用できる「祈りの場所(Prayer Space)」を3キャンパスに設置し、運用を開始した。
市ケ谷キャンパスに設置した祈りの場所
設置場所は、市ケ谷キャンパスが富士見坂校舎地下1階の富士見坂ホール、多摩キャンパスが総合棟地下1階のGラウンジ内個室、小金井キャンパスが南館2階の応用情報工学科事務室前ロビー。利用時間は各施設の入構時間に準じる。
あわせて、市ケ谷キャンパスでの開設から3年目を迎えたダイバーシティ・エクイティ＆インクルージョンセンター(DEIセンター)を、多摩および小金井キャンパスにも新たに開設し、3キャンパスでの展開を開始した。新拠点は、多摩が社会学部食堂A棟6号館1階のPatio、小金井が管理棟3階の英会話教室に位置する。
小金井DEIセンター内観
各DEIセンターにはコーディネーターが常駐し、ダイバーシティ関連書籍の閲覧やイベントを行う交流拠点「DIVERSITY LOUNGE」を整備する。さらに、プライバシーに配慮した環境で、性別や性自認、性的指向、国籍、文化などに関する個別相談を対面またはオンラインで受け付ける。
市ケ谷キャンパスに設置した祈りの場所
設置場所は、市ケ谷キャンパスが富士見坂校舎地下1階の富士見坂ホール、多摩キャンパスが総合棟地下1階のGラウンジ内個室、小金井キャンパスが南館2階の応用情報工学科事務室前ロビー。利用時間は各施設の入構時間に準じる。
小金井DEIセンター内観
各DEIセンターにはコーディネーターが常駐し、ダイバーシティ関連書籍の閲覧やイベントを行う交流拠点「DIVERSITY LOUNGE」を整備する。さらに、プライバシーに配慮した環境で、性別や性自認、性的指向、国籍、文化などに関する個別相談を対面またはオンラインで受け付ける。