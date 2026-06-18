松井秀喜、木村拓哉、長嶋茂雄さん…“珍品コレクター”やくみつるが収集してきたモノ披露
ABEMAオリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』#3が11日に配信された。
『資産、全部売ってみた』場面カット (C)AbemaTV,Inc.
○“珍品コレクター”やくみつるが収集してきたモノ
自身の象徴ともいえる資産を査定し、人生を見つめ直す「コジウリ(誇示売り)」企画に、毒舌コメンテーターでありながら“珍品コレクター”としての顔を持つやくみつるが登場した。
番組スタッフが自宅を訪れると、「自分にしか集め得ないようなものを集めるのが私の使命」と語るやくの自宅には、常軌を逸したコレクションがズラリ。松井秀喜氏の「マメの皮」や、松井氏が横浜スタジアムで当時乗っていた愛車「シボレー・バン」を駐車する際にぶつけて割れた「ガラス片&その破片で作った指輪」などの品々が披露される。
さらに、ドラマ『ロングバケーション』が放送されていた頃に採取したという木村拓哉の「ブローで落ちた毛髪」や、長嶋茂雄さんが2001年のキャンプで飲んでいたという「飲みかけの水」といった衝撃の珍品が次々と飛び出した。
スタジオにそれらのコレクションが持ち込まれると、小島瑠璃子は「ご自身がなかなかちょっと……まずいことやってるなって気持ちはあるんですか?」と直球の質問を投げかける。これに対し、やくは「真顔で聞かないでください」と苦笑いしつつ、「そりゃあ、後ろめたさのほうが勝りますよ」と本音をポロリとこぼし、スタジオの笑いを誘った。
やくみつるの珍品コレクション・松井秀喜のマメ・黒柳徹子の皮膚・長嶋茂雄の飲み掛けの水◤資産、全部売ってみたABEMAで無料配信中◢- ABEMAバラエティ (@ABEMA_Variety) June 11, 2026
【編集部MEMO】
ABEMAのオリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』は、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する人生再スタート応援バラエティ”。番組MCには、前作に続き、2年半ぶりの芸能界復帰とは思えない番組進行を見せた小島瑠璃子と、圧倒的な安定感で番組を盛り上げる平成ノブシコブシの吉村崇の2名が続投。ゲストたちの人生の転落と再起、そして新たな夢への挑戦、そしてリアルなお金事情を見届ける。
『資産、全部売ってみた』場面カット (C)AbemaTV,Inc.
○“珍品コレクター”やくみつるが収集してきたモノ
自身の象徴ともいえる資産を査定し、人生を見つめ直す「コジウリ(誇示売り)」企画に、毒舌コメンテーターでありながら“珍品コレクター”としての顔を持つやくみつるが登場した。
さらに、ドラマ『ロングバケーション』が放送されていた頃に採取したという木村拓哉の「ブローで落ちた毛髪」や、長嶋茂雄さんが2001年のキャンプで飲んでいたという「飲みかけの水」といった衝撃の珍品が次々と飛び出した。
スタジオにそれらのコレクションが持ち込まれると、小島瑠璃子は「ご自身がなかなかちょっと……まずいことやってるなって気持ちはあるんですか?」と直球の質問を投げかける。これに対し、やくは「真顔で聞かないでください」と苦笑いしつつ、「そりゃあ、後ろめたさのほうが勝りますよ」と本音をポロリとこぼし、スタジオの笑いを誘った。
やくみつるの珍品コレクション・松井秀喜のマメ・黒柳徹子の皮膚・長嶋茂雄の飲み掛けの水◤資産、全部売ってみたABEMAで無料配信中◢- ABEMAバラエティ (@ABEMA_Variety) June 11, 2026
【編集部MEMO】
ABEMAのオリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』は、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する人生再スタート応援バラエティ”。番組MCには、前作に続き、2年半ぶりの芸能界復帰とは思えない番組進行を見せた小島瑠璃子と、圧倒的な安定感で番組を盛り上げる平成ノブシコブシの吉村崇の2名が続投。ゲストたちの人生の転落と再起、そして新たな夢への挑戦、そしてリアルなお金事情を見届ける。