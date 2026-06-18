生ドーナッツ専門店「ミルクドドレイク都立大学駅前店」がリニューアル。限定キャラメル味を販売
MILK DO dore ikuは、DSとフランチャイズ契約を締結し、6月24日に北海道生仕立てドーナッツ専門店「MILK DO dore iku?(ミルクドドレイク) 都立大学駅前店」をリニューアルオープンする。
店舗限定「キャラメルグレーズ」
食のコンサル集団「hanninmae」がプロデュースを担い、同ブランドとしては全国32店舗目の展開となる。同店では限定商品として、クリームとコーティングの双方で異なるキャラメル風味を楽しめる「キャラメルグレーズ」(420円)を販売する。
都立大学駅前店スタッフ
同ブランドの生ドーナッツは、口の中で消えるような柔らかい食感が特徴。生地には北海道十勝産の小麦粉や卵、バターをふんだんに使用し、道内各地の牧場から直送された低温殺菌牛乳を合わせることで、コクと甘みのあるしっとりなめらかな質感に仕上げている。
商品は、「純生ホイップ」(380円)や「自家製カスタード」(380円)、「ショコラナッツ」(480円)などのレギュラーメニュー10種に店舗限定品を加えた計11種を取りそろえる。
自家製カスタード
店舗限定「キャラメルグレーズ」
食のコンサル集団「hanninmae」がプロデュースを担い、同ブランドとしては全国32店舗目の展開となる。同店では限定商品として、クリームとコーティングの双方で異なるキャラメル風味を楽しめる「キャラメルグレーズ」(420円)を販売する。
同ブランドの生ドーナッツは、口の中で消えるような柔らかい食感が特徴。生地には北海道十勝産の小麦粉や卵、バターをふんだんに使用し、道内各地の牧場から直送された低温殺菌牛乳を合わせることで、コクと甘みのあるしっとりなめらかな質感に仕上げている。
商品は、「純生ホイップ」(380円)や「自家製カスタード」(380円)、「ショコラナッツ」(480円)などのレギュラーメニュー10種に店舗限定品を加えた計11種を取りそろえる。
自家製カスタード