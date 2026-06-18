立川のコーヒーショップ「クリムト」とFIT365立川柏町がコラボ。カフェ割引やジム無料体験を実施
美和ギャラリーが運営するコーヒーショップ「klimt(クリムト)」は6月1日から、24時間フィットネスジム「FIT365 立川柏町」との共同企画として、期間限定のコラボレーションキャンペーンを開始した。期間は8月31日まで。
コラボパンフレット
同キャンペーンでは、立川エリアに根差す2つのブランドが連携し、「運動によるアクティブな刺激」と「カフェでの心地よい安らぎ」を組み合わせることで、利用者の毎日のポテンシャルを引き上げる「体験型ウェルビーイング」を提供する。
期間中は、双方の利用者を対象とした特別な相互特典を用意する。klimtでの会計時にFIT365の会員カードまたはアプリ画面を提示すると、注文商品が10%OFFになる。また、klimtの店頭で配布されるコラボ限定リーフレットを持参してFIT365 立川柏町を訪れると、通常は有料の施設を無料で体験できる。さらに体験当日に入会した場合は、通常5,500円のカード発行料が0円になる。
コラボパンフレット
同キャンペーンでは、立川エリアに根差す2つのブランドが連携し、「運動によるアクティブな刺激」と「カフェでの心地よい安らぎ」を組み合わせることで、利用者の毎日のポテンシャルを引き上げる「体験型ウェルビーイング」を提供する。