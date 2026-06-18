元テレビ朝日でフリーの宇賀なつみアナウンサー(39)が16日、自身のインスタグラムを更新。華麗な衣装姿を公開した。



【写真】艶やかなドレス姿はまるで女優さんみたい

「ハリソン・フォードとの共創から生まれた、グレンモーレンジィ【ハリソン・フォード リミテッドエディション】ローンチイベントにお邪魔してきました。」と報告。ワンショルダーのオレンジ色の艶やかなドレス姿で、ウイスキーの入ったグラスを手にポーズを決める写真を添えた。



英国のグレンモーレンジィ蒸留所が、ウイスキー愛好家として知られる俳優ハリソン・フォードをグローバルキャンペーンに起用。共同開発した「リミテッドエディション」は、ブランド初となる人物名を冠した限定ボトルになっている。



「ビル・ラムズデン博士ご本人から、丁寧にお話を伺うことができ、商品の魅力や開発背景への理解がより深まりましたし、博士のチャーミングなお人柄も魅力的で、ブランドの世界観まで楽しめる特別なイベントでした。」と、蒸溜・製造最高責任者であるラムズデン博士からの解説もあって有意義な時間になったことを記した。



「グレンモーレンジィらしい、華やかさやフルーティーさを残しながらも、しっかりとした個性と奥行きが感じられ、甘さと力強さのバランスが絶妙」と味わった感想もつづり、「私もこれからもっと経験を積んで、こんな大人になりたいと思えるウイスキーでした。」とした。



フォロワーからは「女優さんみたい」「宇賀ちゃん最高」「若い」「美しいです」などの声が寄せられた。



宇賀アナは1986年6月20日生まれ、東京都出身。立教大学卒業後、2009年にテレビ朝日に入社。19年に同局を退社し、フリーアナウンサーとして活動中。



（よろず～ニュース編集部）