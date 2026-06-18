4年前に世界で脚光浴びたSHONOさんが夫・山岸祐也と生観戦

ガールズバンド「PARADOXX」のドラム・SHONOさんが自身のインスタグラムを更新し、夫で名古屋グランパスFW山岸祐也と北中米ワールドカップ（W杯）観戦に訪れたことを報告した。

夫婦仲睦まじい様子に、ファンからは「素敵なご夫婦」「羨ましすぎる」といった声が上がっている。

サッカー通としても知られるSHONOさんは、2022年に開催されたカタール・ワールドカップ（W杯）を現地観戦する姿が脚光を浴びた。国際サッカー連盟（FIFA）の国際映像にも映り込み、国内外で注目度が急上昇。「世界一の美人」「FIFA公認美女」と話題に。W杯を経て一躍、知名度が上昇し、今年3月に山岸との結婚を発表した。山岸は先日まで行われたJ1百年構想リーグでJ1WESTの得点王にも輝いた。

SHONOさんと山岸は現地16日にニューヨークで行われたフランス―セネガル戦を観戦。SHONOさんは2得点のキリアン・ムバッペを「やっぱりすごかった」と絶賛するとともに、「日本戦の時はスタジアムの中空調きいてて涼しかったけど、ニュージャージースタジアムは日差しやばくて暑すぎた！！！」「無事に一人でUSAこれたよかった」などと綴って、山岸との2ショットを含む7枚の写真と動画を公開した。

ファンからは「素敵なご夫婦ですね」「生で観戦できて羨ましすぎる」「お二人の笑顔がそっくり」「ヘソ出し可愛い過ぎるっ」といった声が上がっている。（FOOTBALL ZONE編集部）