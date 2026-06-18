「いないいないばぁ」をテーマにした漫画がSNSで話題を集めている。

【映像】「バァ！」の瞬間に赤ちゃんが見せた虚無の表情

投稿したのは、ジョンソンともゆきさん(@tomo_yuki2525)。父親が「いないいない〜！」と顔を隠している間、赤ちゃんが「キャッキャッ！」と大喜びしているが、父親が満面の笑みで「バァ！」と顔を出した瞬間、喜びの表情が消え、無表情になっているというギャグ漫画を、Xに投稿した。

「いない時の方が…」 ギャグから生まれた“切ない真実”

投稿を見た人からは、「ものすごく早い反抗期！」「地味にショックなやつだねww切なすぎる…」「赤ちゃん、もうちょっとだけサービスしてあげてよ(笑)」「待って！うちの赤ん坊も、まさにこの表情してた！」などの声が寄せられている。

ニュース番組『わたしとニュース』は、投稿主を取材。「いない時を喜んでいる赤ちゃんがいたら面白いかなぁという着想から、父親と赤ちゃんが真逆のリアクションになっているのが面白いと思い描きました！」「実際に育児と絡めるつもりはなく、あくまでギャグ漫画として描いたため、共感の声があることに驚きました。今後とも気楽に見ていただけると嬉しいです！」と話している。（『わたしとニュース』より）