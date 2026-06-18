バーガーキング、夏限定「BBQステーキワッパー」登場 ビーフパティ×牛バラステーキ×10種のスパイスで豪快な味わい
ビーケー・ジャパンは19日より、直火焼きの100％ビーフパティに牛バラステーキを豪快に重ね、10種のスパイスをブレンドした新開発「特製BBQスパイスソース」で仕上げた、夏限定の『BBQステーキワッパー』『チーズBBQステーキワッパー』『ダブルBBQステーキワッパー』を新発売する。
【写真】ビーフパティ2枚で大ボリューム！『ダブルBBQステーキワッパー』
『BBQステーキワッパー』のアメリカ産の牛バラステーキは、直火でしっかりと焼き色を付けたあと、真空加熱調理とオーブン焼成を組み合わせることで、肉の旨みをぎゅっと閉じ込めている。さらに、本場アメリカのBBQで使われるスパイスを効かせた本格的なおいしさを目指し、コク深いウスターソースをベースに、ガーリックやオニオンの力強さに、パプリカ、クミン、シナモン、ナツメグなど10種のスパイスをブレンドした新開発の「特製BBQスパイスソース」を採用した。同店自慢の直火焼きの100％ビーフパティとの相性も抜群で、豪快で本格的な肉のおいしさを楽しめる。
『BBQステーキワッパー』（単品1190円／セット1490円）は、バーガーキング自慢の直火焼きの100％ビーフパティと肉の旨みをぎゅっと閉じ込めたアメリカ産の牛バラステーキに、フレッシュなレタス、トマト、オニオンの豊富な野菜を重ね、クリーミーなマヨソースと、10種のスパイスが香る「特製BBQスパイスソース」で仕上げた、豪快に肉のおいしさを楽しめるバーガー。
『チーズBBQステーキワッパー』（単品1290円／セット1590円）は、同店自慢の直火焼きの100％ビーフパティと肉の旨みをぎゅっと閉じ込めたアメリカ産の牛バラステーキに、コクのあるチェダーチーズ2枚、フレッシュなレタス、トマト、オニオンの豊富な野菜を重ね、クリーミーなマヨソースと、10種のスパイスが香る「特製BBQスパイスソース」で仕上げた、豪快に肉とチーズのおいしさを楽しめるバーガー。
『ダブルBBQステーキワッパー』（単品1590円／セット1890円）は、同店自慢の直火焼きの100％ビーフパティ2枚と肉の旨みをぎゅっと閉じ込めたアメリカ産の牛バラステーキに、フレッシュなレタス、トマト、オニオンの豊富な野菜を重ね、クリーミーなマヨソースと、10種のスパイスが香る「特製BBQスパイスソース」で仕上げた、豪快に肉のおいしさを楽しめるボリューム満点のバーガー。
【写真】ビーフパティ2枚で大ボリューム！『ダブルBBQステーキワッパー』
『BBQステーキワッパー』のアメリカ産の牛バラステーキは、直火でしっかりと焼き色を付けたあと、真空加熱調理とオーブン焼成を組み合わせることで、肉の旨みをぎゅっと閉じ込めている。さらに、本場アメリカのBBQで使われるスパイスを効かせた本格的なおいしさを目指し、コク深いウスターソースをベースに、ガーリックやオニオンの力強さに、パプリカ、クミン、シナモン、ナツメグなど10種のスパイスをブレンドした新開発の「特製BBQスパイスソース」を採用した。同店自慢の直火焼きの100％ビーフパティとの相性も抜群で、豪快で本格的な肉のおいしさを楽しめる。
『チーズBBQステーキワッパー』（単品1290円／セット1590円）は、同店自慢の直火焼きの100％ビーフパティと肉の旨みをぎゅっと閉じ込めたアメリカ産の牛バラステーキに、コクのあるチェダーチーズ2枚、フレッシュなレタス、トマト、オニオンの豊富な野菜を重ね、クリーミーなマヨソースと、10種のスパイスが香る「特製BBQスパイスソース」で仕上げた、豪快に肉とチーズのおいしさを楽しめるバーガー。
『ダブルBBQステーキワッパー』（単品1590円／セット1890円）は、同店自慢の直火焼きの100％ビーフパティ2枚と肉の旨みをぎゅっと閉じ込めたアメリカ産の牛バラステーキに、フレッシュなレタス、トマト、オニオンの豊富な野菜を重ね、クリーミーなマヨソースと、10種のスパイスが香る「特製BBQスパイスソース」で仕上げた、豪快に肉のおいしさを楽しめるボリューム満点のバーガー。