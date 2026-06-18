ナショナルズ傘下2Aハリスバーグから巨人へ電撃移籍した小笠原慎之介投手が18日、入団会見を行い「とても光栄なことであり、しっかりとチームのピースになれるように頑張っていきます」と意気込みを語った。27年までの契約で年俸は1億8000万円（推定）。背番号は98に決まった。

2年ぶりのセ・リーグ制覇へ向け、NPB通算46勝左腕の補強は頼もしく水野球団本部長も「先発の一角として活躍してくれることを切に願っています」と期待した。

背番号98は中日時代の同僚で21年に27歳で死去した木下雄介さんが背負った番号。選んだ理由を聞かれると「れまでずっと10番台の背番号着けてきて野球やってきたんですけど、一度は大きな番号を着けてやってみようと。自分の中でも新たなチャレンジにもなりますし、その中でも98番っていう、僕の中でも特別な番号でもあるので、選ばさせていただきました」と思いを口にした。

アメリカ挑戦の1年半は苦しんだ時間こそ多かったが「とにかくマウンド立って、自分のピッチングスタイルをね、表現できたらなと思います」と新天地での活躍を見据えた。