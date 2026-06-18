１８日に放送されたフジテレビ系「ぽかぽか」では、元フジテレビアナの八木亜希子、中井美穂がゲストで登場。また同局の軽部真一アナも途中から参加し、中井アナとの意外な縁を明かした。

軽部アナと中井アナは「４５年以上前からお互いを知る」関係だったといい、実は「同じ中学の演劇部出身で、２学年差の先輩後輩」だったという。

軽部アナは「ぼくは３年で中井さんが１年。公立の、世田谷の中学校で」と同じ区立中学校出身だと明かした。

中井アナは、軽部アナについて「有名人だった。カリスマ演劇部員」と振り返り、軽部アナも「スターでしたね」と自画自賛。「２年の時に僕が主役でやった劇が、今で言う、バズってですね。半年間に亘って区大会、文化祭、都大会だとなって、最後は井上ひさし先生に見て頂いた。その時、中井さんはまだ入学していないけど、噂で聞いていると…」とコメント。

中井アナも、入学後に「素晴らしい演劇があるって録音したテープで聞かせてもらった」といい、軽部アナは「ＯＢになっても（部活に）行っていた。中井さんは中心人物だった」と交流は２年近くあったという。中井アナも「（軽部アナは）スゴい人で、当時から大人びていて、オペラやクラシックが好きで。中学生離れしていた」と話していた。