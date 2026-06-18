近年、米国による対中半導体輸出規制や、ロシアに対する大規模な経済制裁など、国家が経済的手段を用いて他国の行動に影響を及ぼす動きが急速に広がっている。こうした現象を理解する鍵となる概念が「エコノミック・ステイトクラフト」である。

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エコノミック・ステイトクラフト（経済的国政術）とは、国家が自国の安全保障や外交・戦略上の目標を達成するために、貿易、投資、金融、技術といった経済的手段を用いる政策や行為を指す。

伝統的な外交や軍事力と並び、国家の意思を他国に伝達し、時には強制するための重要なツールとして位置づけられる。

この概念の本質は、経済的な相互依存関係を政治的な「レバレッジ（てこ）」へと転換する点にある。グローバル化の進展は、国家間の経済的結びつきを飛躍的に強め、かつては相互利益をもたらす安定装置と考えられてきた。

しかし現在では、その依存関係そのものが、他国に圧力をかけたり、自国の影響力を拡大したりするための手段として再認識されている。すなわち、経済は単なる繁栄の基盤ではなく、戦略的に用いられる「資源」となったのである。

エコノミック・ステイトクラフトには、大きく分けて攻撃的側面と防御的側面が存在する。攻撃的、あるいは強圧的な手段としては、経済制裁、関税引き上げ、輸出規制、特定物資の供給停止などが挙げられる。例えば、先端半導体技術へのアクセスを制限する措置は、対象国の技術発展や軍事能力に直接的な影響を与え得る。

一方、防御的または関与的な側面としては、経済援助やインフラ投資、自由貿易協定の締結などを通じてパートナー国との関係を強化し、自国の経済圏や影響力圏を拡大する手法がある。こうした手段は、対象国を自国の経済ネットワークに組み込むことで、中長期的な政治的協調を促す効果を持つ。

対象国の反発を招いて逆効果になる場合も

このような経済手段の戦略的活用が近年とりわけ顕著になっている背景には、国際秩序の構造変化がある。主要国間の競争が激化する一方で、核抑止の存在により全面的な軍事衝突のコストは極めて高くなっている。その結果、軍事力に代わる実効的な影響力の行使手段として、経済が前面に押し出されるようになった。

また、半導体や重要鉱物、エネルギーといった戦略物資をめぐるサプライチェーンの支配は、国家安全保障と直結する問題となり、経済と安全保障の境界は急速に曖昧化している。

もっとも、エコノミック・ステイトクラフトは万能ではない。過度な経済的圧力は対象国の反発を招き、ナショナリズムを刺激することで、かえって政策変更を困難にする場合がある。

また、経済的結びつきを意図的に断ち切る「デカップリング」は、自国の企業活動や消費者にもコスト増や供給不安という形で跳ね返る。グローバルに統合された経済構造の中では、経済的手段の行使は常に双方向的な影響を伴うのである。

それでもなお、エコノミック・ステイトクラフトは現代の国際政治を理解する上で不可欠な視座である。経済はもはや中立的な領域ではなく、国家間の権力関係が交錯する戦略空間となっている。

今後、国家は市場、技術、資源といった経済的要素をいかに組み合わせ、どのように運用するかによって、その影響力は左右されることになるだろう。経済を通じたパワーの行使は、21世紀の国際秩序を形作る中心的な要素であり続けるのである。

文/和田大樹 内外タイムス