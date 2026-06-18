友人の女性を刺して殺害しようとしたとして、福岡県警東署は１８日、自称福岡市城南区片江１、職業不詳藤本朱緒（しおり）容疑者（３６）を殺人未遂容疑で現行犯逮捕した。

女性は病院に搬送後、死亡が確認された。署は殺人容疑に切り替えて捜査する。

発表によると、藤本容疑者は１８日午前３時１５分頃、同市東区の市営住宅の女性（３３）宅で、殺意を持って、刃物のようなもので女性の首や胸を複数回突き刺すなどして殺害しようとした疑い。「私がやったことに間違いありません。いっぱい刺した」と容疑を認めている。

藤本容疑者が「（女性を）刺した。けんかしていた」と１１０番。警察官が駆けつけると、女性は寝室のベッドの上で倒れており、心肺停止の状態で搬送された。寝室から凶器とみられる刃物が１本見つかった。藤本容疑者の腹部には浅い切り傷があり、署は自傷したとみている。別の部屋では女性の小学生の子ども３人が寝ていたという。

市営住宅周辺には１８日朝、規制線が張られ、住民以外の立ち入りが制限されていた。住民の６０歳代女性は「寝ていたら（午前）３時過ぎにパトカーの音がして目が覚めた。その後、救急車も来て、驚いた」と話した。