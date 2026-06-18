ドジャースの球団公式インスタグラムが17日（日本時間18日）に更新され、エンリケ・ヘルナンデス内野手（34）らが「ワンピース・ナイト」のPR活動を行った。

ドジャースは7月2日（同3日）のパドレス戦で昨年に続き、大人気漫画「ONE PIECE」とコラボレーションした「ワンピース・ナイト」を開催する。当日はルフィの麦わら帽子やルフィがドジャースユニホームを着用したオリジナルトレーディングカードが来場者に配布される。

球団の公式インスタグラムでは麦わら帽子をかぶってルフィに成り切ったキケことE・ヘルナンデス、テオことT・ヘルナンデス、パヘスの3選手が登場。配布予定のトレーディングカードをめくり、キケは「翔平が右打ちしているようだね」とルフィがバットを持っているカードに興奮した。

そして「7月2日のワンピース・ナイトに是非、お越し下さい。そうすれば、このカードをゲットできるよ」と呼びかけた。

昨年開催された「ワンピース・ナイト」では世界的人気漫画とのコラボレーションとあり、ドジャースタジアムは試合開始前から多くの人だかり。集まったファンらはルフィのように麦わら帽子をかぶり、フォトブースで写真に収まる人や笑顔でプレーボールを待ちわびる人が見られた。

また、麦わら帽子とともに配布されたルフィのトレーディングカードは転売サイトでプレミア価格で売られ、米国だけでなく日本の大手フリマサイト「メルカリ」でも8万円で出品されるなど高騰した。