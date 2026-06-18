阪神タイガースの親会社にあたる阪急阪神ホールディングス（ＨＤ）株式会社の「第１８８回定時株主総会」が１８日、大阪市内で開催された。

ある男性株主はタイガースの外国人選手について、言及した。「外国人選手はこの３年間、使いものにならない選手ばかり。フロントはどうなっているのか。試合に出ることも叶わない。他の球団なら失敗した外国人でも、ちょっとぐらい試合に出ている」と強く訴えた。

上戸取締役は「外国人選手の補強については、チームにマッチする選手や日常の生活、野球に取り組む姿勢などを踏まえて判断している。先ほども申しましたように、常に調査しています。個別の選手の発言は差し控えます。今後も努力を重ねていきますので、ご声援のほどよろしくお願いします」と回答した。

加えて、「あくまで編成の根幹をなすのはドラフトで指名し、育成した選手とご理解いただきたい」と話した。

チームの外国人はドリスが勝利の方程式の一角として奮闘する一方で、野手のディベイニーは１軍で結果を残せずファーム降格。ルーカスは故障で長期離脱の見込みで、ラグズデールは１軍で登板していない。