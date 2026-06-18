YOASOBI、2024年7月にリリースした「UNDEAD」MVが1億再生突破｜6月26日には4th EP『THE BOOK for,』リリース

“小説を音楽にするユニット”YOASOBIが2024年7月に配信リリースしたアニメ『＜物語＞シリーズ オフ＆モンスターシーズン』主題歌「UNDEAD」のMusic Videoが、累計再生回数1億回を突破した。

本MVは楽曲に合わせてアニメ本編カットやエンディング映像を組み合わせたスペシャルな内容となっており、大きな反響を呼んだ。

YOASOBI「UNDEAD」 Official Music Video／『〈物語〉シリーズ オフ＆モンスターシーズン』主題歌

楽曲は、「＜物語＞シリーズ」を手掛ける西尾維新が本作のために書き下ろした短々編「なでこパスト」「しのぶフューチャー」を原作として制作。リリース以降は、ショート動画プラットフォームを中心にダンスチャレンジが話題となり、TikTokでのUGCを含む関連動画の総再生数は現在9億回を記録している。

さらに、2025年にはYOASOBIと「サントリー生ビール」がタッグを組み、生ビールのおいしさと音楽で夢を追いかける人々を応援する「YOASOBEER PROJECT」のCM楽曲に起用されたことでも話題を集めた。リリースから2年が経とうとする今なお、多くのリスナーに愛され続けている楽曲となる。

YOASOBIは、そんな「UNDEAD」も収録した4th EP『THE BOOK for,』を、6月26日（金）にリリース。本作は、2021年より“読むCD”としてシリーズ化してきたEPの4作目にあたり、全12曲を収録した1枚組CDに、シリーズお馴染みの特製バインダーが付属する仕様。数量限定・完全生産限定盤として発売される。なお、新たなクリエイティブの創造に向け、本作『THE BOOK for,』が結成時より続いてきた“THE BOOK”シリーズの締めくくりとなるという。

また、YOASOBIが2026年から2027年にかけて国内5都市、アジア5都市で開催する”YOASOBI ASIA 10-CITY DOME ＆ STADIUM TOUR 2026-2027”国内公演のオフィシャル先行が現在受付中。日本人アーティスト最大規模で開催となるアジアツアーにも注目だ。

【リリース情報】

YOASOBI 4th EP『THE BOOK for,』国内盤発売日：2026年6月26日（金）形態：完全生産限定盤仕様：CD＋特製インデックス＋ドームツアーチケット先行抽選受付シリアルナンバー価格：\6,600-（税込）予約URL：https://yoasobi.lnk.to/0626_THEBOOKfor_PKGPre-Save URL：https://orcd.co/thebookfor

【ライブ情報】

YOASOBI ASIA 10-CITY DOME ＆ STADIUM TOUR 2026-2027

国内公演概要

＜大阪公演＞京セラドーム大阪2026年10月24日（土）開場 15:30 ／開演 18:002026年10月25日（日）開場 14:30／開演 17:00

＜愛知公演＞バンテリンドーム ナゴヤ2026年11月7日（土）開場 15:30／開演 18:002026年11月8日（日）開場 14:30／開演 17:00

＜北海道公演＞大和ハウス プレミストドーム2026年11月14日（土）開場 15:30／開演 18:002026年11月15日（日）開場 14:30／開演 17:00

＜福岡公演＞みずほPayPayドーム福岡2026年11月28日（土）開場 15:30／開演 18:002026年11月29日（日）開場 14:30／開演 17:00

＜東京公演＞東京ドーム2026年12月5日（土）開場 15:30／開演 18:002026年12月6日（日）開場 14:30 ／開演 17:00

オフィシャル2次先行受付中受付期間：〜6月21日（日）23:59受付URL：https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=530064